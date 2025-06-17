«Сердце сжимается»: Собчак переживает за семью из России с онкобольным ребёнком в Израиле

17 июня 2025, 13:43

Собчак переживает за семью из России с онкобольным ребёнком в Израиле

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак отреагировала на новость про семью из России с больным ребёнком, которая не может покинуть Израиль из-за военного конфликта с Ираном. Журналистка выразила надежду, что сотрудники МИД РФ сделают всё возможное, чтобы не оставить россиян в беде.





В Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак опубликовала пост, в котором отметила, что эвакуировать онкобольного ребёнка через Египет невозможно. Всё дело в том, что из-за простоя на КПП несовершеннолетний может погибнуть.





«Сердце сжимается, когда читаешь эту новость», – добавила телеведущая.