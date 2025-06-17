Поток из Израиля и Ирана в Россию вырос вдвое

Фото: iStock/shakzu

На фоне конфликта на Ближнем Востоке, поток граждан Израиля и Ирана в Россию вырос вдвое. Прибывающие проходят усиленный контроль на погранпунктах, проверки занимают минимум 5 часов.



Люди добираются через Стамбул, Баку и Египет. Пограничники проверяют отпечатки пальцев, телефоны, данные по базам и проводят беседы.

Особое внимание уделяется гражданам РФ с двойным гражданством и выходцам с Ближнего Востока, которым нередко отказывают во въезде. Пишет Mash.

Виктория Иванченко

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