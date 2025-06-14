Российская научная делегация не может покинуть Тегеран

14 июня 2025, 18:45

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Российская делегация представителей дипломатического и научного сообществ не может покинуть Тегеран на фоне обострения конфликта после атаки Израиля. Об этом сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), профессор МГИМО МИД РФ Элина Сидоренко в беседе с ТАСС.