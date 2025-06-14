Российская научная делегация не может покинуть Тегеран
Российская делегация представителей дипломатического и научного сообществ не может покинуть Тегеран на фоне обострения конфликта после атаки Израиля. Об этом сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), профессор МГИМО МИД РФ Элина Сидоренко в беседе с ТАСС.
Политик отметила, что сегодня их забрало посольство России в Тегеране. До этого они находились в гостинице, где слышали пролёты ракет и работу систем ПВО. Также в районе их места пребывания были зафиксированы взрывы.
В настоящее время информации о выезде и эвакуации делегации нет.
Со слов Сидоренко, половину делегации составляют женщины. Полный список членов группы был передан посольству России. Неподалёку от них проходит демонстрация с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами.
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