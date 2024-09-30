Серпуховские курсанты отработали навыки боевой подготовки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Курсанты Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» отработали в поле практические навыки боевой подготовки. Тренировки проходили в рамках подготовки к будущей службе, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«С воспитанниками провели интенсивные занятия по отрывке и маскировке одиночных окопов. Они учились стрелять, метать ручные имитационные гранаты на точность, совершенствуя свои навыки. Во время тренировки курсанты продемонстрировали отличные результаты. Многие проявили высокий уровень подготовки и способности к быстрому принятию решений в экстремальных условиях», – говорится в сообщении.Программу завершил традиционный кросс выходного дня. Он стал настоящим испытанием каждого участника на силу и выносливость. На всех этапах тренировки за курсантами внимательно следил служебный пёс по кличке Верный.
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