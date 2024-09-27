На фестивале «ФормART» в Серпухове определили лучших молодых граффитистов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В Серпухове состоялся фестиваль молодёжного творчества «ФормART». Участники создали красочные граффити на тему «Любовь к городу», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как отметили в пресс-службе, новые арт-объекты, посвящённые родному округу, появились в парке им. Олега Степанова.«На украшенных работами участников площадках царила атмосфера вдохновения и креатива. На церемонии награждения объявили имена победителей. Первое место занял Игорь Ефанов, второе – Кирилл Русанов, третье – Владислав Орехов. Фестиваль не только стал платформой для самовыражения, но и объединил молодёжь, вдохновляя на новые свершения», – говорится в сообщении.
Читайте также:
Серпуховские курсанты приняли участие в занятиях по огневой подготовке
Серпуховские волонтёры стали участниками Окружного форума активистов
Свыше 30 тяжелоатлетов поборолись в Серпухове за приз чемпиона мира Зубова
Лора Луганская