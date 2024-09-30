Юные туристы из Серпухова завоевали награды на соревнованиях в Туле

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Пять наград завоевали ребята из Серпухова на финале Кубка Тульской области по спортивному туризму, посвящённого памяти С. В. Мазникина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«На соревнованиях особенно отличились представители серпуховского подросткового туристского клуба «Путник». Виктор Николаев занял третье место на дистанции второго класса среди юношей в возрасте 16-21 года. Егор Исаков занял второе место на дистанции второго класса среди юношей 14-15 лет, а на дистанции третьего класса выиграл бронзовую медаль», — говорится в сообщении.Кроме того, бронзовые награды завоевали Виктория Прокошина и Вячеслав Николаев в соревновании на ориентирование в спортивном лабиринте «Ориент-шоу». А Кирилл Чепак вошёл в пятёрку лучших на дистанции первого класса среди мальчиков 8-12 лет.
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