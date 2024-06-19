Серпухову присвоили статус наукограда

Фото: Администрация городского округа Котельники
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о присвоении статуса наукограда городскому округу Серпухов в Московской области.
Соответствующий документ был официально опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, городским округам Пущино и Протвино был отменен статус наукограда, что подтверждает постановление.
В прошлом году в Подмосковье произошло объединение округов Серпухов, Пущино и Протвино, при этом оба последних округа уже имели статус наукоградов.
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Согласно документу, городским округам Пущино и Протвино был отменен статус наукограда, что подтверждает постановление.
В прошлом году в Подмосковье произошло объединение округов Серпухов, Пущино и Протвино, при этом оба последних округа уже имели статус наукоградов.
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Артем Кузьмин