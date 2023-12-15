Воробьёв поздравил Реутов с юбилеем присвоения статуса наукограда

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил Реутов с 20-летием присвоения статуса наукограда. Он напомнил, что указ подписывал президент.
«Одно из важных градообразующих предприятий города – «НПО машиностроения». Там создают технологичное и передовое ракетное вооружения для армии и флота – боевые комплексы с крылатыми ракетами, стратегические ракетные комплексы, ракеты-носители, космические комплексы, системы и аппараты. Поздравляю наш наукоград, желаю новых военных и технических открытий», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.По словам главы региона, в «НПО машиностроения» работают более 4,5 тыс специалистов. Ежегодно предприятие принимает на практику студентов, а лучших приглашают на постоянную работу.
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