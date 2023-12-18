Брынцалов поздравил жителей Реутова с 20-летним статусом наукограда РФ

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Игорь Брынцалов поздравил жителей Реутова с 20-летием со дня присвоения городу статуса наукограда РФ. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В торжественном собрании прошло в администрации городского округа Реутов, посвященное 20-летию присвоения округу статуса наукограда Российской Федерации. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, и. о. главы Реутова Филипп Науменко, руководящий состав и сотрудники АО «ВПК «НПО машиностроения», почётные гости и жители округа.
Председатель Мособлдумы поделился, что за годы связь города с предприятием только развивалась. И «НПО машиностроения» во главе со своим руководителем Александром Георгиевичем Леоновым всегда неразрывно жило и живёт заботами и вопросами городского округа.
Кроме этого, Брынцалов вручил областные награды и почетные грамоты регионального парламента одиннадцати сотрудникам предприятия «НПО машиностроения».
Читайте также:
Брынцалов вошёл в топ-3 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных органов
Воробьёв вручил региональные знаки отличия подмосковным депутатам
Игорь Брынцалов назвал историческим решение Путина пойти на новый президентский срок
Председатель Мособлдумы поделился, что за годы связь города с предприятием только развивалась. И «НПО машиностроения» во главе со своим руководителем Александром Георгиевичем Леоновым всегда неразрывно жило и живёт заботами и вопросами городского округа.
«Это взаимоучастие очень заметно и дало соответствующий результат. Реутов входит в число лидеров в регионе по всем социально-экономическим показателям. А последние годы — и в тройку самых благоустроенных городов России. Также как наукоград он успешно выступает с инновационными проектами, выигрывая конкурсы министерства науки Российской Федерации», — отметил Игорь Брынцалов.
Кроме этого, Брынцалов вручил областные награды и почетные грамоты регионального парламента одиннадцати сотрудникам предприятия «НПО машиностроения».
Читайте также:
Брынцалов вошёл в топ-3 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных органов
Воробьёв вручил региональные знаки отличия подмосковным депутатам
Игорь Брынцалов назвал историческим решение Путина пойти на новый президентский срок
Мира Полтева