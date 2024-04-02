Шарий заявил, что российские спецслужбы знают детали покушения на него

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Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил в своем Telegram-канале, что российские спецслужбы «уже в курсе» о деталях покушения на него в начале марта.
«Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом», — написал блогер.
Он отметил, что спецслужбы РФ продвинулись в расследовании попытки покушения на него дальше по сравнению с испанскими правоохранителями.
6 марта Шарий сообщил, что на машину, где находился он с супругой, напали с автоматическим оружием. Нападавших, по его словам, вероятно, было двое. Блогер ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. Он утверждает, что менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил о наличии свидетелей, которые видели напавшего на него стрелка. Позже он заявил о намерении обратиться к российским правоохранителям с просьбой расследовать покушение.
Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине.
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Бернст Ю.