Украинский блогер Шарий рассказал об обстреле его машины в Испании

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Известный украинский оппозиционный журналист и блогер Анатолий Шарий рассказал о попытке нападения на машину, в которой он ехал с женой. По его словам, автомобиль обстреляли из автомата с глушителем.
Украинские и западные СМИ неоднократно характеризовали деятельность основателя интернет-изданий «Шарий.net» и «Партии Шария» как пророссийскую. На родине он обвиняется по двум уголовным статьям. В мае 2022 года Шарий был задержан в Испании по запросу украинских властей, но затем его отпустили, так как украинская сторона не предоставила необходимые документы.
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