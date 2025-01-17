Шарлотка на скорую руку из того, что всегда есть на кухне: рецепт нежного яблочного пирога с хрустящей корочкой

На приготовление этого яблочного пирога уйдёт не так много времени. Чтобы испечь его, понадобятся простые и доступные ингредиенты. Поверх шарлотки получается хрустящая корочка за счёт сливочного масла и сахара. Подробный рецепт мягкого и ароматного пирога найдёте в материале «Радио 1».