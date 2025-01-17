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Шарлотка на скорую руку из того, что всегда есть на кухне: рецепт нежного яблочного пирога с хрустящей корочкой

Фото: iStock/Lesyy

Фото: iStock/Lesyy

На приготовление этого яблочного пирога уйдёт не так много времени. Чтобы испечь его, понадобятся простые и доступные ингредиенты. Поверх шарлотки получается хрустящая корочка за счёт сливочного масла и сахара. Подробный рецепт мягкого и ароматного пирога найдёте в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 350—500 г яблок;
  • 1 яйцо;
  • 120 г молока;
  • 30—40 г растопленного сливочного масла;
  • 70 г + 1—2 ст. л. сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 160 г муки;
  • 1 ч. л. с горкой разрыхлителя;
  • ¼ ч. л. соли;
  • 0,5—1 ч. л. тёртой цедры лимона (по желанию).

Инструкция

  1. Яйцо, молоко и растопленное сливочное масло должны быть комнатной температуры. К яйцу добавьте сахар (70 г), ванильный сахар и соль. Взбейте, пока масса не посветлеет.
  2. Добавьте молоко, половину растопленного сливочного масла (20 г) и цедру лимона.
  3. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте в ранее полученную смесь. Перемешайте тесто до однородного состояния.
  4. Яблоки очистите от кожицы (по желанию) и сердцевины. Нарежьте яблоки тонкими дольками.
  5. Вылейте тесто в разъёмную форму для выпечки (диаметр формы — 21 см), выстеленную пергаментом.
  6. Вставьте дольки яблок в тесто вертикально. Чем больше яблок уйдёт в пирог, тем вкуснее он получится.
  7. Сверху посыпьте сахаром (1—2 ст. ложки) и полейте оставшимся растопленным маслом (10-20 г).
  8. Выпекайте шарлотку в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30—40 минут. Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой, она должна быть без остатков сырого теста.
Прежде чем достать пирог из формы, дайте ему остыть около 15 минут.



Фото: iStocki/margouillatphotos

С чем употреблять

Шарлотку можно подать в качестве десерта к чаю или кофе.


Как подают

Разрежьте пирог и разложите по тарелкам. К шарлотке можно добавить шарик ванильного мороженого. Приятного аппетита!


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