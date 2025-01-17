Шарлотка на скорую руку из того, что всегда есть на кухне: рецепт нежного яблочного пирога с хрустящей корочкой

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На приготовление этого яблочного пирога уйдёт не так много времени. Чтобы испечь его, понадобятся простые и доступные ингредиенты. Поверх шарлотки получается хрустящая корочка за счёт сливочного масла и сахара. Подробный рецепт мягкого и ароматного пирога найдёте в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 350—500 г яблок;
- 1 яйцо;
- 120 г молока;
- 30—40 г растопленного сливочного масла;
- 70 г + 1—2 ст. л. сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- 160 г муки;
- 1 ч. л. с горкой разрыхлителя;
- ¼ ч. л. соли;
- 0,5—1 ч. л. тёртой цедры лимона (по желанию).
Инструкция
- Яйцо, молоко и растопленное сливочное масло должны быть комнатной температуры. К яйцу добавьте сахар (70 г), ванильный сахар и соль. Взбейте, пока масса не посветлеет.
- Добавьте молоко, половину растопленного сливочного масла (20 г) и цедру лимона.
- Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте в ранее полученную смесь. Перемешайте тесто до однородного состояния.
- Яблоки очистите от кожицы (по желанию) и сердцевины. Нарежьте яблоки тонкими дольками.
- Вылейте тесто в разъёмную форму для выпечки (диаметр формы — 21 см), выстеленную пергаментом.
- Вставьте дольки яблок в тесто вертикально. Чем больше яблок уйдёт в пирог, тем вкуснее он получится.
- Сверху посыпьте сахаром (1—2 ст. ложки) и полейте оставшимся растопленным маслом (10-20 г).
- Выпекайте шарлотку в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30—40 минут. Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой, она должна быть без остатков сырого теста.
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С чем употреблятьШарлотку можно подать в качестве десерта к чаю или кофе.
Как подаютРазрежьте пирог и разложите по тарелкам. К шарлотке можно добавить шарик ванильного мороженого. Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина