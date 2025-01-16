Пышные сырники с румяной корочкой в духовке: идеальный рецепт любимого завтрака

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Сырники, запечённые в духовке, получаются мягкими и нежными внутри, они станут прекрасным дополнением к утреннему кофе. О том, как приготовить сырники, читайте в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 500 г творога;
- 120 г муки;
- 50 г сахара;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Инструкция
- Взбиваем яйцо с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем творог.
- Вводим просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
- Ложкой набираем полученное тесто, формируем круг, обваливаем в муке и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
- Отправляем в духовку. Выпекаем 25 мин при температуре 170 градусов.
Фото: iStock/OlgaLepeshkina
С чем употреблятьК сырникам можно подать джем, варенье, сгущёнку или сметану.
Как подаютАккуратно выложите готовые сырники на тарелку, её можно украсить фруктами или ягодами. Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина