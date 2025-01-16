Ленивый «хворост» на завтрак: понадобятся 4 ингредиента, которые есть на любой кухне

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«Радио 1» предлагает рецепт простого и быстрого завтрака: нужно будет всего четыре продукта, которые точно найдутся на кухне у хозяйки.
Ингредиенты
- 300 г муки;
- щепотка соли;
- 150 мл молока;
- 50 г растопленного сливочного масла.
Инструкция
- Муку смешиваем с солью и ванилином, добавляем молоко и растопленное остывшее сливочное масло.
- Замешиваем тесто сначала ложкой, затем руками. Полученную однородную массу заворачиваем в пакет и оставляем на столе на 20-30 минут.
- Далее достаём тесто из пакета и тонко раскатываем. Разрезаем на кусочки небольшого размера.
- Разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем кусочки с двух сторон до золотистого цвета в течение нескольких секунд.
- Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Фото: iStock/fotokate
С чем употреблятьК данному блюду можно добавить джем или горячий шоколад.
Как подаютПосыпьте палочки сахарной пудрой и ешьте вместе с кофе или чаем. Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина