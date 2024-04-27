Шеф-повар Копылов назвал пять лучших маринадов для шашлыка

Весной невозможно удержаться от прогулок по уютным скверам, паркам и живописным переулкам. Однако иногда обычные прогулки надоедают. На помощь приходит велосипед — удобный и экологичный вид транспорта, который в тёплое время года пользуется спросом не только среди молодежи, но и среди людей старшего возраста.