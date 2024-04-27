Шеф-повар Копылов назвал пять лучших маринадов для шашлыка

Фото: iStock/Fotofantastika
Майские праздники не проходят без шашлыка на природе. Шеф-повар Борис Копылов назвал лучшие рецепты маринада для разных видов мяса, чтобы сделать его сочным и вкусным.
Для того чтобы замариновать шашлык по-восточному, потребуется смесь разных приправ: паприка, копченая паприка, кориандр, майоран, семена горчицы.
Также можно замариновать мясо в гранатовом соке. Для этого потребуется только гранат. Однако шеф-повар предупредил, что такой вариант маринада является не очень бюджетным, так как для него не подойдёт гранатовый сок из магазина. Необходимо использовать именно гранат. В гранатовом маринаде мясо должно пролежать не более полутора часов, так как, если его передержать, то шашлык будет невкусным.
Вкусный шашлык также получится, если замариновать его в соевом соусе, мёде и кетчупе. Такой маринад хорош для курицы, однако так замариновать можно любое мясо.
Ещё филе курицы хорошо мариновать с майонезом, укропом, чесноком и луком.
А вот баранину и каре ягнёнка можно замариновать в вине с чесноком, луком и приправами. Для такого маринада, по словам Копылова, заранее нужно запечь чеснок в духовке, а после добавить к мясу вместе с вином, тимьяном и луком. Мариновать баранину необходимо не менее четырёх часов.
Мясо козлёнка можно замариновать в соусе из томатного сока с добавлением чеснока, перца и приправ.
Читайте также:
Диетолог рассказала, как готовить и употреблять шашлык без вреда для здоровья
Стало известно, на сколько подорожал шашлык за год
Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом
«Этой смесью нужно приправить мясо, добавить репчатый лук, сок лимона. По вкусу такой шашлык напоминает шаурму», — рассказал Копылов в беседе с «Вечерней Москвой».
Также можно замариновать мясо в гранатовом соке. Для этого потребуется только гранат. Однако шеф-повар предупредил, что такой вариант маринада является не очень бюджетным, так как для него не подойдёт гранатовый сок из магазина. Необходимо использовать именно гранат. В гранатовом маринаде мясо должно пролежать не более полутора часов, так как, если его передержать, то шашлык будет невкусным.
Вкусный шашлык также получится, если замариновать его в соевом соусе, мёде и кетчупе. Такой маринад хорош для курицы, однако так замариновать можно любое мясо.
Ещё филе курицы хорошо мариновать с майонезом, укропом, чесноком и луком.
А вот баранину и каре ягнёнка можно замариновать в вине с чесноком, луком и приправами. Для такого маринада, по словам Копылова, заранее нужно запечь чеснок в духовке, а после добавить к мясу вместе с вином, тимьяном и луком. Мариновать баранину необходимо не менее четырёх часов.
Мясо козлёнка можно замариновать в соусе из томатного сока с добавлением чеснока, перца и приправ.
Читайте также:
Диетолог рассказала, как готовить и употреблять шашлык без вреда для здоровья
Стало известно, на сколько подорожал шашлык за год
Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом
Элина Позднякова