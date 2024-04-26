Стало известно, на сколько подорожал шашлык за год

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Специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что по сравнению с прошлым годом стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 10%.
По данным RT, в чьём распоряжении оказались данные исследования, в текущем году средняя цена на шашлык из свинины в период с 1 по 23 апреля составила 464,33 рубля.
А вот стоимость на шашлык из курицы выросла на 25% и составила 339,96 рубля. При этом стоимость шашлыка из индейки увеличилась на 16% и составила 457,62 рубля.
Специалисты также обратили внимание и на цену на комплект шампуров, средняя цена которого составила 294,34 рубля, а мангал в среднем можно приобрести за 442,35 рубля, за уголь придется отдать примерно 213,24 рубля, а за средство для розжига — 126,05 рубля.
В рамках исследования специалисты проанализировали более 56 млрд кассовых чеков.
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«Средняя цена на шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года составляет 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%», — говорится в исследовании.
А вот стоимость на шашлык из курицы выросла на 25% и составила 339,96 рубля. При этом стоимость шашлыка из индейки увеличилась на 16% и составила 457,62 рубля.
Специалисты также обратили внимание и на цену на комплект шампуров, средняя цена которого составила 294,34 рубля, а мангал в среднем можно приобрести за 442,35 рубля, за уголь придется отдать примерно 213,24 рубля, а за средство для розжига — 126,05 рубля.
В рамках исследования специалисты проанализировали более 56 млрд кассовых чеков.
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Элина Позднякова