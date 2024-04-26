Диетолог рассказала, как готовить и употреблять шашлык без вреда для здоровья

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Шашлык не стоит употреблять с жирным соусом, а также алкоголем и холодными газированными напитками, это может привести к проблемам с ЖКТ. Как приготовить мясо без вреда для здоровья и с чем его есть, рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
«Шашлык лучше обжаривать до полной готовности без остатков следов крови. Сырое мясо несет опасность заражения гельминтами. Чтобы избежать опасной горелой корочки, шашлык лучше готовить не на шампурах и открытом огне, а в фольге. Благодаря такой обработке, он получается более нежным, сочным, без зажаристой корочки, что намного полезнее», — рассказала Мещерякова в интервью «Известиям».
Она также порекомендовала съедать не более 100-150 г шашлыка в день и не более 500 г в неделю. И лучше всего делать это не вечером, а днём, так как для переваривания жирного мяса организму потребуется немало времени.
Шашлык не стоит есть с хлебом и жирным соусом, холодными газированными напитками и алкоголем. Лучше всего добавить в меню свежие овощи, которые помогут организму лучше усвоить мясо.
При этом людям, которые имеют проблемы с ЖКТ, не стоит употреблять более 100 г шашлыка, а лучше и вовсе исключить это блюдо из своего меню.
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