Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Диетолог рассказала, как готовить и употреблять шашлык без вреда для здоровья

Диетолог рассказала, как готовить и употреблять шашлык без вреда для здоровья

Диетолог Мещерякова: шашлык не стоит сочетать с холодными напитками и алкоголем
26 апреля 2024, 15:06
Фото: iStock/AlexRaths

Фото: iStock/AlexRaths

Шашлык не стоит употреблять с жирным соусом, а также алкоголем и холодными газированными напитками, это может привести к проблемам с ЖКТ. Как приготовить мясо без вреда для здоровья и с чем его есть, рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
«Шашлык лучше обжаривать до полной готовности без остатков следов крови. Сырое мясо несет опасность заражения гельминтами. Чтобы избежать опасной горелой корочки, шашлык лучше готовить не на шампурах и открытом огне, а в фольге. Благодаря такой обработке, он получается более нежным, сочным, без зажаристой корочки, что намного полезнее», — рассказала Мещерякова в интервью «Известиям».

Она также порекомендовала съедать не более 100-150 г шашлыка в день и не более 500 г в неделю. И лучше всего делать это не вечером, а днём, так как для переваривания жирного мяса организму потребуется немало времени.



Шашлык не стоит есть с хлебом и жирным соусом, холодными газированными напитками и алкоголем. Лучше всего добавить в меню свежие овощи, которые помогут организму лучше усвоить мясо.

При этом людям, которые имеют проблемы с ЖКТ, не стоит употреблять более 100 г шашлыка, а лучше и вовсе исключить это блюдо из своего меню.

Читайте также:

Стало известно, на сколько подорожал шашлык за год

Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом

Врач-онколог предупредил о вреде шашлыка
#овощи
#мясо
#шашлык
#интервью
#опасность
Подольские врачи удалили 90-летней пациентке три крупных камня
26 апреля 2024, 15:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской больницы извлекли из желчевыводящих путей 90-летней женщины три камня по полтора сантиметра каждый. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой поступила пожилая пациентка с желтизной кожных покровов, жалобами на боли в животе и тошноту. При обследовании врачи выявили у неё в желчевыводящих путях три крупных камня, которые препятствовали нормальному оттоку желчи и вызывали симптомы желтухи.
«С помощь. эндоскопического оборудования мы извлекли три камня диаметром величиной от 1,2 до 1,5 см. Это позволило избежать большой полостной операции и дренирования, а также способствовало более быстрому выздоровлению и реабилитации. Операция заняла 40 минут. Отток желчи был восстановлен, а кожа приобрела нормальный цвет», – рассказал заведующий отделением эндоскопии Подольской больницы Агарон Айвазян.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Читайте также:

В Дубне провели уникальную операцию на артериях головного мозга

У подмосковных бригад скорой помощи появилась «тревожная кнопка»

Маленькие пациенты областного онкодиспансера увидели шоу мыльных пузырей
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здравоохранение
#подольск
#врачи
#пациент
#хирург
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кардиолог развеяла популярный миф об индивидуальной норме давления
Кардиолог Саламатина: индивидуальной нормы артериального давления нет
26 апреля 2024, 13:40

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Высокое артериальное давление как индивидуальная норма является мифом. Об этом заявила врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина.
«Высокое артериальное давление как индивидуальная норма — это миф. Наоборот, за последние 100 лет происходит постепенное снижение границы нормального артериального давления», — рассказала Саламатина в интервью «Газете.Ru».

Сославшись на исследования начала XXI века, врач отметила, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается уже при давлении выше 120/80 мм рт.ст

По её словам, на сегодняшний день оптимальными являются показатели 129/80 мм рт.ст. для людей младше 65 лет. Для людей старше этого возраста в порядке нормы может быть давление 139/80 мм рт.ст.

Читайте также:

Повышает давление: Врачи назвали воду, которую лучше не пить

Кардиолог Конев раскрыл, как часто нужно измерять давление

Эксперт рассказала, какие продукты нужно съесть, чтобы снизить давление
#врачи
#норма
#продукты
#снижение
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач назвал продукт, который может усугубить угревую сыпь
Дерматолог Ласеев: молоко может усугубить угревую сыпь
26 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Молоко и сладости сами по себе не могут вызвать угревую сыпь, однако могут усугубить её проявление. Об этом рассказал дерматолог клиники DocMed Денис Ласеев.
«Сразу несколько довольно масштабных исследований в разных странах выявили связь между усугублением угревой сыпи и повышенным употреблением молока. Виновниками этой связи считают гормоны естественного происхождения и другие биологически активные молекулы, которые усиливают воспаление в сальных железах», — рассказал Ласеев в интервью «Газете.Ru».

Он уточнил, что основную роль в увеличении угревой сыпи играет инсулиноподобный фактор роста-1, который в большом количестве содержится в цельном молоке, однако практически отсутствует в кисломолочных продуктах.

При этом Ласеев подчеркнул, что употребление молока само по себе не может вызывать угревую сыпь, а может лишь усугубить её. Акне может появиться из-за нерационального ухода за кожей, пищевых привычек или стресса.

Читайте также:

Врач Лапа: Молоко почти не перерабатывается организмом взрослых людей

Доктор Мясников рассказал, что молоко увеличивает риск развития простаты

«Не так уж и полезно»: Ученые выяснили, как молоко влияет на сердце
#ученые
#молоко
#сердце
#врач
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне провели уникальную операцию на артериях головного мозга
26 апреля 2024, 12:52

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Первую операцию по баллонной ангиопластике и стентированию браиоцефальных артерий головного мозга провели в Медико-санитарной части № 9 Федерального медико-биологического агентства России (ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА РФ) в Дубне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Данная операция является малоинвазивным вмешательством, позволяющим восстановить кровоснабжение головного мозга. Операция показана для предотвращения, профилактики, а также лечения инсульта», — отмечается в сообщении.
Этот метод помогает заменить открытую хирургическую операцию, если проводить её слишком опасно или невозможно.

Глава Сосудистого центра медучреждения Виталий Андреев рассказал, что сейчас пациент, перенесший инновационное хирургическое вмешательство, готовится к выписке.

Читайте также:

У подмосковных бригад скорой помощи появилась «тревожная кнопка»

«Тревожный сигнал»: Чем опасны частые перекусы и почему после еды чувствуется голод

Маленькие пациенты областного онкодиспансера увидели шоу мыльных пузырей
#дубна
#операция
#хирург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У подмосковных бригад скорой помощи появилась «тревожная кнопка»
26 апреля 2024, 10:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Тревожная кнопка» для экстренного вызова полиции появилась на планшетах бригад скорой помощи в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Сотрудники скорой помощи одними из первых приезжают на место происшествия. Во время работы они могут столкнуться с агрессией, поэтому мы ввели в работу «тревожную кнопку» на планшетах, которые всегда под рукой у бригады», — рассказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он объяснил, что при нажатии кнопки сигнал тревоги поступает в оперативный отдел станции скорой помощи, где диспетчер передаёт этот вызов в полицию.

В министерстве также напомнили, что с прошлого года в Московской области сотрудников скорой помощи дополнительно страхуют от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей.

Читайте также:

«Тревожный сигнал»: Чем опасны частые перекусы и почему после еды чувствуется голод

Маленькие пациенты областного онкодиспансера увидели шоу мыльных пузырей

Раменские врачи прооперировали пациенту девять переломов после ДТП
#скорая помощь
#здравоохранение
#минздрав мо
#безопасность
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Тревожный сигнал»: Чем опасны частые перекусы и почему после еды чувствуется голод
Нутрициолог Ильичева: частые перекусы приводят к инсулинорезистентности
26 апреля 2024, 02:59

Фото: istock / Jelena990

Частые перекусы опасны развитием инсулинорезистентности. Об этом предупредила нутрициолог, руководитель научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.
Как утверждает эксперт, здоровый взрослый человек с умеренной физической нагрузкой может обойтись без перекусов. Если основные приемы пищи сбалансированы, содержат медленные углеводы, белки, жиры, достаточно клетчатки, то питательные вещества постепенно высвобождаются в кровь и человек чувствует себя хорошо до следующего приема пищи.

«Тревожный сигнал — через 30-60 минут после завтрака вы испытываете сильное чувство голода, ко времени обеда готовы съесть все, что попадется под руку, в течение дня вас сильно тянет на сладкое. В состоянии голода может кружиться голова, трястись руки. Все это симптомы гипогликемии — низкого уровня сахара крови. Такое состояние говорит о нарушении обмена веществ — инсулинорезистентности, снижении функции щитовидной железы, нарушении работы печени или дефиците веществ, необходимых для производства энергии на уровне клетки», — пояснила Ильичева в беседе с «Газетой.ру».
Инсулинорезистентность развивается из-за постоянных перекусов простыми углеводами — булочками, конфетами, печеньем, чаем с сахаром и так далее.

Инсулин является гормоном, сопровождающим питательные вещества внутрь клетки, он вырабатывается от каждого приема пищи. В случае повышенного уровня этого гормона клетка теряет возможность распознавать сигнал инсулина и питательные вещества не попадают внутрь. Из-за этого возникает дефицит энергии, несмотря на избыток питательных веществ в крови.

Чтобы чувствительность к инсулину была стабильна, Ильичева порекомендовала придерживаться чистых промежутков между приемами пищи, не меньше 4 часов.

Читайте также:

Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака

Современная онкология: как контролировать развитие заболевания

Хирург Умнов назвал самый опасный вид шашлыка

#эксперт
#человек
#дефицит
#симптомы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маленькие пациенты областного онкодиспансера увидели шоу мыльных пузырей
25 апреля 2024, 22:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Волонтёры показали в детском отделении Московского областного онкологического диспансера интерактивное мюзикл-шоу мыльных пузырей «Мечты Золушки». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Дети вместе с феей-крёстной и Золушкой выполняли задания мачехи. Они вымыли полы, превратили старое платье Золушки в прелестный наряд, а декорации – в сказочную карету. С помощью ребят мечта красавицы сбылась: она попала на бал, встретилась с принцем, и они полюбили друг друга. Дети с удовольствием помогали героям сказки.
«Все заворожённо смотрели шоу с удивительными красочными трюками и живым вокалом. Даже те ребята, кто раньше стеснялся, активно проявляли себя. А финале праздника детки и родители погрузились в огромный мыльный пузырь. Внутри каждый загадал заветное желание», – рассказала волонтёр Вера Гогина.
Отделение детской онкологии открылось в 1966 году – в момент создания Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков, страдающих онкозаболеваниями, созданное в Россией, и единственное в Подмосковье, где оказывается специализированная помощь детям с онкологией.

Читайте также:

Раменские врачи прооперировали пациенту девять переломов после ДТП

В Подмосковье с начала года провели более миллиона телемедицинских консультаций

В Подмосковье более 2,5 тыс. детей с диабетом обеспечили системой мониторинга глюкозы
#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
#дети
#онкология
#диспансер
#шоу
#волонтеры
#подмосковье
#московская область
#балашиха
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В День борьбы с малярией врач рассказал об опасности заболевания
Врач Капацына рассказал об африканской малярии
25 апреля 2024, 20:38

Фото: iStock/frank600

Всемирный день борьбы с малярией отмечается 25 апреля. Чаще всего это заболевание россияне «привозят» из стран Африки.
Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге ежегодно принимает до 40 пациентов с этим диагнозом. Об этом в беседе с «Петербургским дневником» рассказал врач-инфекционист, заведующий отделением особо опасных инфекций Боткинской больницы Владимир Капацына.

По его словам, риск заражения малярией в странах Азии крайне низок, что не скажешь про центральную Африку.

Ещё до пандемии коронавируса россияне открыли для себя белоснежный песок и синий океан Занзибара. Именно оттуда в Россию впервые перенесли самый опасный вид заболевания – тропическую малярию.

В настоящее время прививки от малярии нет, поскольку её плазмодии меняются крайне быстро. Также сама малярия имеет множество разновидностей.

При этом специалисты зафиксировали выработку иммунитета у людей, постоянно посещающих страны Африки и уже переболевших малярией. Но это не ограждает их от заболевания полностью. Просто в данном случае болезнь проходит легче.

«При первом повышении температуры – к врачу. Сдать анализ крови на малярию. В Африке для этого продаются простые тесты, таблетки как для профилактики, так и для лечения недорогие, главное – не запустить процесс заболевания. Профилактика на 100 процентов не защитит, но она даст драгоценное время», – объяснил врач.
По статистике на начало XXI века заболеваемость малярией составляла 350-500 миллионов случаев в год. При этом 1,3-3 миллиона из них заканчивались летальным исходом.

В настоящее время, по оценкам ВОЗ, ежегодно малярией болеют от 124 до 283 миллионов человек. Из них умирают от 367 до 755 тысяч заболевших.

Читайте также:

«Бесполезные лекарства»: врач оценил исключение антибиотиков из стандарта лечения ОРВИ

Стало известно, какие вирусы переносят комары и клещи

Малярия, лихорадка, аллергия. Эксперты рассказали, чем опасен комариный укус
#заболевания
#комары
#африка
#россияне
#туристы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, какие вирусы переносят комары и клещи
Врач Онищенко рассказал о переносимых комарами и клещами вирусах
25 апреля 2024, 18:44

Фото: iStock/Nataba

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России было выявлено 47 новых вирусов, передающихся от комаров, и 14 новых вирусов, передающихся от клещей. Об этом она сообщила в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Человечество совсем недавно открыто для себя микромир. В настоящее время он изучен всего на 5%. Многие прибегают к антибиотикам для избавления от бактерий. Но вместе с опасными они убивают и полезные, которых в каждом человеке примерно по 2,5 килограмма.

Что же касается новых видов вирусов, то в каждом клеще их можно обнаружить десятки, но опасными по-прежнему остаются только энцефалит и боррелиоз, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Комары, в свою очередь, переносят малярию, но она не относится к вирусам, являясь полноценной клеткой. Малярия находится на высшей стадии развития после бактерий и вирусов.

При этом вирусы команды тоже переносят, например, болезнь Зика.

Онищенко также рассказал, что вся российская лабораторная сеть в настоящее время настроена на известные вирусы. Новые данные о различных подвидах появляются только после эпидемий.

Читайте также:

В Подмосковье активизировались клещи

Стало известно, кого больше всего «любят» грызть комары

Подмосковный травматолог Захаров рассказал, что делать в случае укуса клеща
#клещи
#комары
#вирусы
#болезни
#опасность
#геннадий онищенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф