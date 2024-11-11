Школа в жилом квартале «Семейный» примет первых учеников в сентябре будущего года

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Строящаяся школа в жилом квартале «Семейный» готова на 54% и примет первых учеников в сентябре будущего года. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, который проверил ход строительства.
Возведение общеобразовательной школы на 1,1 тыс. учеников в жилом квартале «Семейный» строится в микрорайоне «Клубничное поле». Объект возводит группа компаний «Инград» в рамках проекта «Одинград».
Как сообщалось ранее, проект «Одинград» включает три квартала – «Семейный», «Лесной» и «Центральный». В рамках комплексной застройки возводится также социальная инфраструктура, созданы благоустроенные внутренние дворы. Жители получат полный доступ к единой инфраструктуре всего проекта.
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«Новая школа должна открыть свои двери для учеников в сентябре 2025 года. Сейчас на объекте продолжаются черновые общестроительные работы, обустройство внутренних и наружных инженерных сетей, установка фасадных конструкций. До 15 декабря будет проведена канализация. На объекте задействовано порядка 150 человек и 12 единиц техники. На следующей неделе подрядчик приступит к установке индивидуального теплового пункта», – рассказал Иванов.
Как сообщалось ранее, проект «Одинград» включает три квартала – «Семейный», «Лесной» и «Центральный». В рамках комплексной застройки возводится также социальная инфраструктура, созданы благоустроенные внутренние дворы. Жители получат полный доступ к единой инфраструктуре всего проекта.
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Лора Луганская