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В жилищном комплексе «Одинград. Семейный» на кадастровый учёт поставили три новых корпуса

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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Три новых корпуса в жилом квартале «Одинград. Семейный» Одинцовского городского округа поставлены на кадастр. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В новых корпусах представлены квартиры с различными планировками. Входные группы и общественные зоны спроектированы с учётом комфорта жильцов и их гостей.

Жилой комплекс «Одинград» состоит из трёх кварталов: «Семейный», «Лесной» и «Центральный». Здесь есть детские сады, магазины, аптеки, спа-салоны, пекарни, салоны связи, кафе и предприятия сферы услуг на первых этажах зданий.



В 2026 году планируется открыть новую школу в квартале «Семейный». Летом этого года был открыт удобный выезд на платную трассу М-1 «Беларусь» — «Северный обход Одинцово», что позволит быстрее добираться до Москвы и обратно.

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#подмосковье
Владислав Мурашов оценил работу Одинцовского центра управления регионом
05 ноября 2024, 10:49

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Заместитель председателя правительства Московской области и министр по управлению территориями и жилищному надзору Владислав Мурашов посетил муниципальный центр управления регионом в Одинцовском районе с рабочим визитом, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Во время визита состоялось рабочее совещание, на котором представители местной администрации и директор МЦУР рассказали о работе коммунальной техники на улицах региона и обслуживании контейнерных площадок.

Кроме того, был обсуждён опыт муниципалитета по следующим вопросам:

  • обработка обращений граждан;
  • разработка ПОДД для адресов с систематической парковкой, затрудняющей вывоз мусора;
  • взаимодействие с жителями;
  • оперативное решение проблем, связанных с содержанием территорий в зимний период.
«Мы продолжаем анализировать системы работы муниципальных Центров управления регионом. Наиболее актуальные темы зимой — своевременный вывоз отходов региональным оператором и уборка снега во дворах. Наш приоритет — это работа с первопричиной поступления вопроса и недопущение возникновения критических точек», — сообщил Мурашов.
Во второй части мероприятия администрация Одинцовского городского округа показала представителям министерства рабочие места сотрудников МЦУР, их тепловые карты и ознакомила с методами работы по оперативному устранению недостатков и решению проблем жителей.

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#предприятия
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В Подмосковье подали более 250 тыс. онлайн-заявок на обслуживание карт «Стрелка»
05 ноября 2024, 10:44

Фото: медиасток.рф

Свыше 250 тысяч заявлений на обслуживание транспортных карт «Стрелка» подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В рамках услуги на областном госпортале можно подтвердить право на льготный тариф по карте «Стрелка», активировать или деактивировать льготу на проезд по банковской карте «МИР», заказать обмен неисправной карты, восстановить защитный код карты, а также оформить возврат транспортной карты и получить обратно её залоговую стоимость», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, пользователь должен авторизоваться на госпортале и заполнить онлайн-форму заявления. Проверка документов и выдача карт проводится в отделении МФЦ, указанном в заявке.

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#подмосковье
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Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам американских конкурентов
05 ноября 2024, 10:33

Фото: istockphoto/Chagin

По итогам девяти месяцев 2024 года российские ноутбуки впервые обошли по продажам американские бренды, такие как Apple, Dell и HP, заняв 11,6% рынка в России, в то время как доля американских компаний составила менее 10%. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Сообщается, что спех отечественных производителей связан с уходом американских компаний и увеличением рекламной активности.

С начала года до середины октября в России было продано 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом и на 6% по количеству проданных устройств.

Источник в «Марвел-Дистрибуции» отметил, что доля российских ноутбуков достигла 11,6%, тогда как у американских брендов она упала ниже 10%. Для сравнения, в 2022 году доля американских брендов составляла 30%, а российских — всего 4%. В прошлом году эти показатели изменились до 13% и 7% соответственно.

Наибольший рост наблюдается у брендов Aquarius, Digma, Fplus и Kraftway. Однако основную часть рынка (70–72%) по-прежнему занимают китайские и тайваньские компании, такие как Asus, Lenovo и MSI.

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Вирус «Коксаки»: чем опасен, симптомы, лечение, как добрался до России
05 ноября 2024, 10:30

Фото: iStock/thebaikers

В России родители школьников и маленьких детей начали сообщать о симптомах, схожих с заражением вирусом Коксаки. Вспышки заболевания наблюдаются в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Насколько опасна болезнь и какие у нее симптомы расскажет «Радио 1».

Что такое вирус «Коксаки»


Вирус «Коксаки» — это группа вирусов, относящихся к семейству энтеровирусов. Они получили свое название от города Коксаки в штате Нью-Йорк, где были впервые выявлены в 1948 году. Вирусы этой группы могут вызывать различные заболевания, включая легкие инфекции верхних дыхательных путей, а также более серьезные состояния, такие как менингит и миокардит.

Насколько опасен вирус «Коксаки»


Вирус «Коксаки» в некоторых случаях может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой. Наиболее опасны вирусы типа A, которые могут вызывать вирусный менингит и другие тяжелые заболевания. Важно отметить, что в большинстве случаев инфекция проходит самостоятельно без необходимости в медицинском вмешательстве.

Симптомы вируса «Коксаки»


Симптомы вируса «Коксаки» могут варьироваться в зависимости от типа вируса и возраста пациента. К наиболее распространенным симптомам относятся:
  • Высокая температура;
  • Боль в горле;
  • Головная боль;
  • Усталость;
  • Сыпь на коже;
  • Боль в животе;
  • Воспаление слизистых оболочек (например, афтозный стоматит).

У детей могут наблюдаться более выраженные симптомы, такие как рвота и диарея.


Фото: iStock/RossHelen

Лечение вируса «Коксаки»


Специфического лечения вируса «Коксаки» не существует, так как это вирусная инфекция. Обычно лечение направлено на облегчение симптомов. Рекомендуется:
  • Обильное питье для предотвращения обезвоживания;
  • Жаропонижающие средства для снижения температуры;
  • Обезболивающие препараты для уменьшения боли.

В случае появления серьезных симптомов, таких как затрудненное дыхание или сильная боль в груди, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Профилактика


Для предотвращения заражения вирусом «Коксаки» рекомендуется соблюдать следующие меры:
  • Часто мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест;
  • Избегать близкого контакта с больными людьми;
  • Не употреблять необработанные продукты и пить только кипяченую воду;
  • Поддерживать чистоту в доме и на рабочих местах.

Как «Коксаки» попал в Россию

Вирус «Коксаки» известен во всем мире и может распространяться через контакт с инфицированными людьми или предметами. Первые случаи заболевания в России были зарегистрированы в 90-х годах XX века. С тех пор вирус периодически появляется в различных регионах страны, особенно в летний и осенний сезоны, когда увеличивается риск распространения инфекций. Открытые границы и международные поездки способствуют распространению вируса, что делает профилактику особенно важной.

В настоящее время поступают жалобы пациентов со схожими симптомами из Московской и Владимирской областей, а также из Краснодарского края.


Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Откуда в Россию завезли вирус Коксаки


О «новом» заболевании среди российских туристов в Турции, симптомы которого напоминают вирус Коксаки, впервые сообщил телеграм-канал Shot. Отдыхающие в отелях Белека рассказали, что десятки человек обратились за медицинской помощью из-за высокой температуры, превышающей 39 градусов, которую не удавалось сбить медикаментами. Врачам пришлось ставить больным капельницы. По словам источников, острый период болезни продолжался 4-5 дней, после чего состояние пациентов начало улучшаться. Большинство из пациентов – дети.

Одним из первых симптомов заражения стала сыпь на ногах, руках и слизистой оболочке рта.

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В Павловском Посаде прошёл концерт творческих коллективов в честь Дня народного единства
05 ноября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павловском Посаде в Доме культуры «Большедворский» состоялся концерт творческих коллективов, приуроченный ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Этот праздник напоминает нам о силе духа нашего народа, его стойкости и сплочённости перед лицом любых испытаний. Спасибо артистам, подарившим зрителям праздничное настроение этим субботним вечером», — сообщило руководство Дома культуры.
Свои выступления представили такие коллективы, как: вокальная группа «Ностальгия» под руководством Ольги Титовой, вокальная группа «Созвездие» под руководством Ивана Трохина, коллектив эстрадного танца «Феерия» под руководством Ирины Ирвачевой и вокальная студия «Мастерская Алисы» под руководством Надежды Илларионовой.

Ведущей праздничного концерта стала Ольга Титова. За музыкальное сопровождение отвечал Алексей Кузьмин.

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#день народного единства
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#подмосковье
#вокал
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#творчество
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На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине
Боуз: рост кладбищ на Украине приводит к заражению водоемов в стране
05 ноября 2024, 10:09

Фото: iStock/Faferek

Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
По его словам, кладбища на Украине увеличились в 12 раз, что приводит к проникновению появившихся в результате разложения тел веществ в грунтовые воды. Согласно информации Боуза, на данный момент водоемы загрязнены уже в 16 регионах.

Ранее сообщалось, что под Краматорском в ДНР, который временно оккупирован ВСУ, разрослось новое кладбище гигантских размеров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Подмосковные сотрудники ФСИН приняли участие в форуме «Лидер — 2024»
05 ноября 2024, 09:57

Форум «Лидер — 2024» (Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО)

Сотрудники подмосковного главка ФСИН стали участниками всероссийского форума «Лидер — 2024», состоявшегося в мастерской управления «Сенеж» на территории городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба ведомства.
«От Подмосковья участие в молодёжном форуме приняли преподаватель Межрегионального учебного центра Любовь Коротких и инспектор отделения воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН РФ по Московской области Валерий Привалов», — говорится в сообщении.
В ходе форума проводились научные, творческие и спортивные мероприятия, встречи с представителями органов власти и общественными деятелями. Для участников форума также была проведена обучающая программа по основам добровольческой деятельности и дискуссия, посвящённая ключевым вызовам современной России.

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#форум
#солнечногорск
#фсин
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В Подмосковном Колюбакино состоялась встреча по вопросам капитального ремонта кровли дома
05 ноября 2024, 09:51

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона проконтролировать капитальный ремонт кровли жилого дома в Рузском районе, сообщает Министерство ЖКХ.
В посёлке Колюбакино состоялась встреча с жителями дома №16А по улице Попова, где проходит ремонт крыши. На встрече присутствовали генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, представители строительного контроля ГБУ МО «УТНКР» и подрядных организаций, сообщает Министерство ЖКХ.

Встречу с жителями организовали после многочисленных жалоб на отсутствие строительных работ и протечек со стороны подрядной компании ООО «Свайтек М».

«Ситуация под нашим контролем. Специалисты УТНКР и Фонда капитального ремонта Подмосковья, подведомственных министерству, делают все, для того чтобы в ближайшее время обеспечить качественное и своевременное завершение ремонта. Мы понимаем обеспокоенность местных жителей и приняли меры по контролю соблюдения условий контракта. Новая строительная организация уже зашла на объект и работает в рамках установленных сроков», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
В связи с многочисленными претензиями к подрядной компании ООО «Свайтек М» было решено сменить строительную компанию и передать все объекты городского округа Руза другим исполнителям.

Задача руководства Фонда капитального ремонта Московской области — завершить кровельные работы до конца текущей недели. Повторная встреча с жителями запланирована на 11 ноября 2024 года.

После завершения всех строительных и монтажных работ Управление судебно-претензионной работы Фонда капитального ремонта совместно с управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома, проведёт совместную работу с жителями по подаче документов в страховую компанию для возмещения ущерба.

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#руза
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#подмосковье
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В Кашире состоялся праздник в честь Дня народного единства
05 ноября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В преддверии Дня народного единства в Культурно-досуговом центре «Родина» прошло торжественное мероприятие. С приближающимся праздником каширян поздравили глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров и благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«День народного единства – уникальный праздник. Сила России в единстве ее народа, который на протяжении веков верен традиционным ценностям. Мы чтим память защитников Отечества, помним о Великой Отечественной войне. Сейчас наш народ снова демонстрирует всему миру силу народного единства, защищая нашу Родину», — подчеркнул Шувалов.
На мероприятие в «Родину» пришли представители депутатского корпуса, различных общественных объединений и организаций, ветераны, школьники, работники учреждений и предприятий. Они посмотрели концерт, подготовленный Центром культурных инициатив городского округа Кашира. Местные таланты исполнили вокальные и хореографические номера.


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