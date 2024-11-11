Сдать школу в жилом комплексе «Одинбург» планируют летом 2025 года

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход строительства школы на 825 учеников в жилом комплексе «Одинбург». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Объект возводит застройщик AFI Development. По завершении строительства его передадут муниципалитету. Как сообщил Иванов, готовность школы – уже почти 50%. Ввести её в эксплуатацию планируется летом будущего года, а торжественное открытие состоится 1 сентября.
По его оценке, строительство идёт в хорошем темпе. Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2025-го, чтобы в новом учебном году в школу пошли первые ученики
Новая школа возводится с учётом сложных геологических условий. Инвестор заменил грунты, обустроил мощную фундаментную плиту. Также переработан проект благоустройства территории – вместо основания из щебня рабочие делают твёрдое покрытие.
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«Сейчас завершаются работы по монолиту и инженерным сетям, рабочие монтируют кровлю и окна, внутренние перегородки. В декабре они должны полностью закрыть контур здания. Готовность объекта составляет без малого 50%. На стройплощадке работают 60 человек и четыре единицы техники. К концу года подрядчик нарастит силы до 100 рабочих, а когда приступят к внутренней отделке и основному этапу благоустройства – до 300», – сказал Андрей Иванов.
По его оценке, строительство идёт в хорошем темпе. Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2025-го, чтобы в новом учебном году в школу пошли первые ученики
Новая школа возводится с учётом сложных геологических условий. Инвестор заменил грунты, обустроил мощную фундаментную плиту. Также переработан проект благоустройства территории – вместо основания из щебня рабочие делают твёрдое покрытие.
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Лора Луганская