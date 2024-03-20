В школьное лесничество в Протвине приняли 30 новичков

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
30 новых учеников приняли в школьное лесничество «Зелёный дом» в Протвине, церемонию провели в местной средней школе №3, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Ребята заявили, что хотят учится основам лесоводства. В торжественной обстановке им вручили удостоверения членов школьного лесничества. Слова напутствия юным лесничим сказал наставник от филиала «Русский лес» региональной организации «Мособллес», — говорится в сообщении.Школьное лесничество «Зелёный дом» было создано в 2015 году. За время своего существования оно не раз занимало призовые места на различных экологических конкурсах. Занятия для учеников «Зелёного дома» проводят опытные лесничие, они рассказывают ребятам о значении лесов для человека.
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