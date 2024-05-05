Школьники из Подмосковья устроили суд над лесными пожарами

Видео: Пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО
Ученики Новоникольской школы Московской области разыграли сценку, в которой провели суд над весенним палом травы, видео публикует Комитет лесного хозяйства региона в своём Telegram-канале.
Социальный ролик школьники сняли под руководством наставников из Талдомского лесничества.
В разыгранной сценке весенний палом травы выступает в качестве обвиняемого. Играющая его девочка пытается защищаться, указывая на то, что пожары могут быть даже полезны для природы. Однако, в результате «весенний палом» всё же признаёт свою вину и обещает навсегда покинуть Землю.
Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.
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В разыгранной сценке весенний палом травы выступает в качестве обвиняемого. Играющая его девочка пытается защищаться, указывая на то, что пожары могут быть даже полезны для природы. Однако, в результате «весенний палом» всё же признаёт свою вину и обещает навсегда покинуть Землю.
Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.
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Евгения Парфентьева