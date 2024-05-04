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В Балашихе разыскивают людей, устроивших лесной пожар

04 мая 2024, 20:09
Фото: iStock/Олег Копьёв

Фото: iStock/Олег Копьёв

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В подмосковной Балашихе ликвидировали лесной пожар, об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.
По информации ведомства, пламя вспыхнуло днём 4 мая в Горенском участковом лесничестве в трёх километрах от Балашихи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площадь в 3900 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли шесть единиц пожарной техники. Спустя два часа пожар был потушен.



Уточняется, что пламя разгорелось по вине человека. Сейчас подозреваемых в лесном поджоге разыскивают.

Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.

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#пожар
#подмосковье
#лес
#балашиха
В Пятигорске задержали студента-медика из Иордании с партией наркотиков
04 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/vladans

В Пятигорске задержали иностранного студента-медика с партией наркотиков, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, гражданина Иордании задержали 2 мая недалеко от стадиона в Нальчике. 24-летний студент Пятигорского медико-фармацевтического института приехал в Россию учиться и был здесь временно зарегистрирован.

В автомобиле будущего медика обнаружили несколько тайников с наркотическими веществами. Он признался, что действительно подрабатывал курьером и указал на места, где успел оставить «закладки».

Все обнаруженные наркотики изъяли, а студенту медвуза теперь грозит уголовное наказание.

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#наркотики
#полиция
#студент
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В Крыму загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м
04 мая 2024, 18:35

Фото: МЧС России

Пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров произошел в одноэтажном складе в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
«В настоящее время пожарные МЧС России привлечены к тушению крупного пожара. В селе Белоглинка горит одноэтажный склад, площадь возгорания составляет 1 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте происшествия работают 60 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее в этот же день произошел пожар в одном из торговых центров Хабаровска, площадью 1,1 тыс. кв. м, однако пожар был успешно ликвидирован. На месте происшествия работали 20 специалистов и 10 единиц техники. Самостоятельно из здания были эвакуированы 270 человек.

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#происшествия
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В Омске 6-летняя девочка выжила после падения с 13 этажа
04 мая 2024, 18:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Омске маленькую девочку госпитализировали после падения из окна на 13-м этаже. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ребенок находится в тяжелом состоянии.
ЧП случилось около 23:00, когда родители решили выйти к подъезду, чтобы забрать велосипеды, оставленные там после дневной прогулки. Девочку положили спать и сказали, что вернутся быстро. При этом дверь на балконе осталась открытой из-за жары в квартире, где мать готовила куличи. Когда родители вернулись, они обнаружили, что их ребенка дома нет.

Информация о несчастном случае поступила в полицию из больницы. Медики сообщили о том, что шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры на 13-м этаже на Бульваре Архитекторов в Омске и была доставлена в больницу с серьезными травмами. Мать обнаружила ее лежащей на газоне под окнами и вызвала скорую помощь. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, она находится в реанимации.

Семья девочки считается благополучной и не находится на учете в органах внутренних дел. Полиция проводит дальнейшее расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Областная прокуратура взяла этот случай под свой контроль.

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Baza: В Москве оцепили машину с разобранным беспилотником самолётного типа
04 мая 2024, 17:51

Фото: iStock/aapsky

В Москве задержали автомобиль, в котором находился разобранный беспилотник, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, автомобиль остановили на Садовом кольце в центре Москвы.

В задержанном авто находился разобранный беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Отмечается, что задержанный автомобиль зарегистрирован в Якутии. Якутянином является и один из пассажиров автомобиля, остальные — в Краснодарском крае и Ленинградской области.

В настоящий момент задержанный автомобиль задержан, к месту происшествия вызвали сотрудников Федеральной службы безопасности. Подробности случившегося устанавливаются.

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#москва
#автомобиль
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В Москве вор украл сумку у врача, который оказывал медпомощь человеку
04 мая 2024, 17:04

Фото: iStock/sqback

В московской электричке вор украл сумку у врача, который отвлёкся на почувствовавшего себя плохо человека, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, инцидент произошёл в электропоезде «Подольск — Нахабино».

Одному из пассажиров электрички стало плохо, оказавшийся рядом врач отвлёкся, чтобы оказать ему медицинскую помощь. В этот момент злоумышленник выхватил сумку медика и скрылся.

Правоохранители задержали грабителя во дворе его собственного дома. Выяснилось, что вор успел потратить 43 тысячи рублей, которые были в сумке у потерпевшего.

РЕН ТВ пишет, что теперь злоумышленник предстанет перед судом за воровство.

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#полиция
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В Петербурге каршеринг с тремя мигрантами упал в котлован во время преследования
04 мая 2024, 16:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В ходе преследования инспекторами ДПС на Московском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован, что привело к госпитализации двух из пассажиров.
Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 4 часов утра возле дома 44 корпус 9 на Московском шоссе. Полиция отметила, что сотрудники ДПС начали преследование автомобиля каршеринга Volkswagen Polo за игнорирование требования об остановке.

Как следствие, двое из пассажиров автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель остался без повреждений.

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Гладков: В Белгороде в результате взрыва в частном доме пострадали пять человек
04 мая 2024, 16:50

Фото: istockphoto/photovs

В результате взрыва и последующего пожара в частном секторе в Белгороде пострадали пять человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как сообщил губернатор в своём телеграм-канале, одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, другая — ушибленную рану в височной области и осколочное ранение плеча. У третьей также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, лица, закрытую черепно-мозговую травму, другой — ранения бёдер, осколочное ранение кисти. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждения получили 30 домовладений, пожарные ликвидируют два очага возгорания.

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В Ставрополье арестовал молодых людей, которые сожгли Библию в канун Пасхи
04 мая 2024, 16:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Трое молодых мужчин в Ставропольском крае были арестованы по делу о сожжении Библии, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
«По запросу следователя Следственного комитета России суд принял решение о заключении под стражу трех парней», — отметил представитель ведомства.
Уточняется, что двум обвиняемым было предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, наносящие оскорбление религиозным чувствам), а также по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Обвинение третьему лицу будет предъявлено в ближайшее время.

По данным следствия, трое молодых мужчин в Новоалександровске подожгли Библию, сняли процесс на видео и опубликовали его в мессенджере, что стало причиной публичного оскорбления религиозных чувств верующих.

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В Москве задержали 38 девушек по подозрению в проституции
04 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/Alexander Ließ

Из столичного стриптиз клуба увезли 38 девушек, подозреваемых в проституции, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, правоохранители прибыли в московский мужской ночной клуб Aurora по наводке. Им сообщили, что в заведении клиентам там оказываются интим-услуги. Заведение позиционирует себя как клуб премиум-класса со стриптиз-шоу и приватами.

В ходе рейда полицейские задержали и доставили в отдел 38 полураздетых девушек. Им грозит штраф за занятие проституций. Также сотрудники правоохранительных органов проверяют руководство клуба.

Ранее коллеги екатеринбурженки зарегистрировали её на сайте по оказанию-интим услуг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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