В Балашихе разыскивают людей, устроивших лесной пожар

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В подмосковной Балашихе ликвидировали лесной пожар, об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.
По информации ведомства, пламя вспыхнуло днём 4 мая в Горенском участковом лесничестве в трёх километрах от Балашихи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площадь в 3900 квадратных метров.
К ликвидации возгорания привлекли шесть единиц пожарной техники. Спустя два часа пожар был потушен.
Уточняется, что пламя разгорелось по вине человека. Сейчас подозреваемых в лесном поджоге разыскивают.
Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.
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К ликвидации возгорания привлекли шесть единиц пожарной техники. Спустя два часа пожар был потушен.
Уточняется, что пламя разгорелось по вине человека. Сейчас подозреваемых в лесном поджоге разыскивают.
Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.
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