Заплатите 60 тысяч рублей: Где можно пожарить шашлыки на майских праздниках

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1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.
Высокий класс пожарной опасности ожидается в подмосковном регионе с 1 по 3 мая.
Жителям Московской области напомнили, что разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.
Однако, закусить сочным шашлыком в приятной компании на майских праздниках всё ещё можно. К тому же, правительство Московской области позаботилось, чтобы местные жители могли провести выходные не только безопасно, но и комфортно.
В Подмосковье организовано множество оборудованных зон для приготовления шашлыка. Адреса пикниковых зон с мангалом можно найти на сайте Министерства благоустройства Московской области.
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Жителям Московской области напомнили, что разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.
Однако, закусить сочным шашлыком в приятной компании на майских праздниках всё ещё можно. К тому же, правительство Московской области позаботилось, чтобы местные жители могли провести выходные не только безопасно, но и комфортно.
В Подмосковье организовано множество оборудованных зон для приготовления шашлыка. Адреса пикниковых зон с мангалом можно найти на сайте Министерства благоустройства Московской области.
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Евгения Парфентьева