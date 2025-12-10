Школьников научат безопасно помогать и бронировать жильё на «Цифровом ликбезе»

10 декабря 2025, 14:04

Фото: пресс-служба проекта «Цифровой ликбез»

Минцифры России запускает новый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Соорганизаторами выступают Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с крупными российскими IT-компаниями, в том числе — Авито. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.





С 15 декабря 2025 года по 25 января 2026 года на официальном сайте будут доступны видеоролики и методические материалы для школьников по темам:

«Благотворительность: как помогать безопасно»;

«Как безопасно бронировать жильё для путешествия».

Фото: пресс-служба проекта «Цифровой ликбез»

«Наш проект посвящён важным темам, которые напрямую влияют на безопасность школьников в сети. Мы даём детям понятные и практичные инструменты, чтобы они чувствовали себя защищёнными в цифровой среде и могли принимать верные решения», — подчеркнула директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

«С каждым новым сезоном проекта «Цифровой ликбез» мы не просто обучаем школьников основам онлайн-безопасности, но и вооружаем их знаниями для уверенного поведения в современном мире. Сотни тысяч ребят уже сделали первый шаг на пути к цифровой грамотности, и теперь мы помогаем им распознавать надежные благотворительные фонды и безопасные варианты жилья для путешествий», — отметила директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.