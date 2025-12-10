Достижения.рф

Как бойцам СВО получить новую профессию с помощью программы «Герои Подмосковья»

В Московской области продолжается программа «Герои Подмосковья». Это региональный проект — продолжение федеральной инициативы «Время Героев».



«Герои Подмосковья» помогает ветеранам спецоперации найти себя в повседневной жизни: пройти бесплатное обучение, освоить новые навыки и получить шанс работать в органах власти, муниципалитетах или госкомпаниях.

Обучение включает четыре модуля:

  • «Государственная политика и система госуправления»;
  • «Экономика и финансы»;
  • «Региональное и муниципальное управление»;
  • «Современные технологии управления».
Участвовать могут ветераны СВО. Те, кто сейчас всё ещё на службе, могут попасть в резерв. Заявку можно подать на сайте.
Фото: Медиасток.РФ
Одним из участников программы стал майор запаса, полковник полиции, ветеран СВО Андрей Яковлев. Он рассказал, что обучение по «Героям Подмосковья» — это не сухие лекции, а практические задачи, наставники и реальные шансы стать профессионалом уже в гражданской жизни.
«У меня есть очень показательный пример — мой наставник, председатель Комитета Госдумы по ЖКХ и строительству, Пахомов Сергей Александрович. Если он отдыхает три дня в году, то это считается, что он отдохнул. Я вижу, сколько он делает полезного для людей, для страны. И это не красивые слова, а реальная ежедневная работа», — подчеркнул военнослужащий.
