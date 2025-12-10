Как бойцам СВО получить новую профессию с помощью программы «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается программа «Герои Подмосковья». Это региональный проект — продолжение федеральной инициативы «Время Героев».
«Герои Подмосковья» помогает ветеранам спецоперации найти себя в повседневной жизни: пройти бесплатное обучение, освоить новые навыки и получить шанс работать в органах власти, муниципалитетах или госкомпаниях.
Обучение включает четыре модуля:
- «Государственная политика и система госуправления»;
- «Экономика и финансы»;
- «Региональное и муниципальное управление»;
- «Современные технологии управления».
Одним из участников программы стал майор запаса, полковник полиции, ветеран СВО Андрей Яковлев. Он рассказал, что обучение по «Героям Подмосковья» — это не сухие лекции, а практические задачи, наставники и реальные шансы стать профессионалом уже в гражданской жизни.
«У меня есть очень показательный пример — мой наставник, председатель Комитета Госдумы по ЖКХ и строительству, Пахомов Сергей Александрович. Если он отдыхает три дня в году, то это считается, что он отдохнул. Я вижу, сколько он делает полезного для людей, для страны. И это не красивые слова, а реальная ежедневная работа», — подчеркнул военнослужащий.