На премии «Человек с большим сердцем» Подмосковье представили семь человек

10 декабря 2025, 14:04

оригинал Фото: пресс-служба премии «Человек с большим сердцем»

Вручение всероссийской премии «Человек с большим сердцем» состоялось в Москве. Участие в неё приняли более тысячи человек, в том числе семь представителей Подмосковья. Об том сообщает пресс-служба премии.





Награждение проходило в разных номинациях, включая «Во имя жизни», «Артист с большим сердцем», «Большое сердце безопасности», «Никто не забыт, ничто не забыто» и др.





«Участниками от Московской области стали Гульназ Измайлова с проектом «По приzыву сердца», зоозащитник Сергей Осташкин, Татьяна Рычагова с проектом по обучению детей с инвалидностью, Елена Володькина с проектом «Оздоровительная площадка для детей с инвалидностью и ОВЗ», активистка «Движения Первых» Камила Гусейнова, волонтёр Ирина Башкатова и Елена Дементьева, помогающая бездомным животным», — говорится в сообщении.