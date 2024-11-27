Школу в звенигородском микрорайоне «Восточный» введут в эксплуатацию в июне

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Школу на 1100 мест микрорайоне «Восточный» в Звенигороде планируют ввести в эксплуатацию в июне будущего года. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава проинспектировал ход строительства здания. Строительная готовность объекта превысила 50%. На стройплощадке задействованы 103 рабочих и 10 единиц техники.
На прилегающей территории продолжается благоустройство. Глава муниципалитета поручил строителям обустроить на улице удобное пространство для проведения общешкольных мероприятий.
В общешкольном блоке предусмотрены учебные кабинеты, медицинский блок, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории сформируют несколько функциональных зон для спорта, отдыха и учёбы.
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«Строительная готовность объекта составляет 52%, строительство идёт в хорошем темпе. Подрядчик одновременно ведёт фасадные работы, монтирует внутренние инженерные системы и металлоконструкции, занимается отделочными работами, устройством кровли и фундаментной плиты. В соответствии с госпрограммой ввод школы в эксплуатацию должен произойти в июне 2025 года», – отметил Иванов.
На прилегающей территории продолжается благоустройство. Глава муниципалитета поручил строителям обустроить на улице удобное пространство для проведения общешкольных мероприятий.
«Открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2025 года. Долгожданная школа сделает жизнь всего микрорайона значительно комфортнее», – уверен Иванов.В современном четырёхэтажном здании школы разместят 64 кабинета. Блок начальной школы включает учебные классы, спортзал, помещение группы продлённого дня.
В общешкольном блоке предусмотрены учебные кабинеты, медицинский блок, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории сформируют несколько функциональных зон для спорта, отдыха и учёбы.
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Лора Луганская