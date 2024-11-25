Глава Одинцовского района провёл инспекцию привокзальной площади в Голицыно

Глава Одинцовского района Андрей Иванов, местные жители и представители профильных ведомств провели инспекцию привокзальной площади у станции Голицыно, так как регулярно поступают жалобы на качество обслуживания этой территории, включая ветхое состояние надземного перехода через железную дорогу и плохую зимнюю уборку станции, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Во время встречи также обсуждался внешний вид вокзала, который в прошлом году был включён в список объектов культурного наследия России. Однако это историческое здание нуждается в обновлении.
В следующем году планируется провести косметический ремонт фасада и внутренних помещений вокзала. Местные жители обратили внимание на недостаток мусорных контейнеров возле торговых павильонов, и глава района распорядился установить дополнительные урны.
Одной из постоянных проблем является некачественная уборка снега и льда с пешеходных мостов. Скользкие ступени представляют опасность для жизни и здоровья пешеходов, особенно тех, кто имеет ограниченные возможности. В настоящее время разрабатывается проект подземного пешеходного перехода, который соединит две платформы, и установки лифта.
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В следующем году планируется провести косметический ремонт фасада и внутренних помещений вокзала. Местные жители обратили внимание на недостаток мусорных контейнеров возле торговых павильонов, и глава района распорядился установить дополнительные урны.
Одной из постоянных проблем является некачественная уборка снега и льда с пешеходных мостов. Скользкие ступени представляют опасность для жизни и здоровья пешеходов, особенно тех, кто имеет ограниченные возможности. В настоящее время разрабатывается проект подземного пешеходного перехода, который соединит две платформы, и установки лифта.
«Проектную документацию представят на отдельном совещании, которое мы проведём с представителями РЖД. Там же вновь поднимем вопрос уборки — мы ждём от ведомства качественного изменения подхода к содержанию территории», — отметил Иванов.Читайте также:
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Дайана Хусинова