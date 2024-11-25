Глава Одинцовского округа провёл круглый стол с жителями Голицына

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Встречу в формате круглого стола провёл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов с жителями Голицына, мероприятие состоялось в Голицынской школе №2, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Целью встречи стала проверка исполнения ранее данных поручений, а также обсуждение новых вопросов и принятие их в работу. Участники круглого стола обсудили ЖКХ, транспортный вопрос и прочие актуальные темы.
В частности, замглавы округа Мария Бажанова сообщила, что на контроле у администрации было 41 поручение, за прошедший период 15 из них выполнено, 25 сейчас находятся в работе и одно не выполнено.
Важной темой встречи стала реконструкция тепловых сетей.
Обсуждались и другие актуальные вопросы и пути их решения.
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В частности, замглавы округа Мария Бажанова сообщила, что на контроле у администрации было 41 поручение, за прошедший период 15 из них выполнено, 25 сейчас находятся в работе и одно не выполнено.
Важной темой встречи стала реконструкция тепловых сетей.
«По поручению губернатора в этом году стартовала программа модернизации сетей тепло- и водоснабжения. Буквально «с колес» мы успели выполнить 14 мероприятий, и на ближайшие три года тоже определяем приоритетные работы. У нас есть возможность попасть в программу, поэтому нужно оперативно оформлять заявку», — сказал Андрей Иванов.Кроме того, глава округа поручил профильным службам в кратчайшие сроки проработать жалобу, поступившую от жильцов ЖК «Князь Голицын» на промерзание швов в стенах.
Обсуждались и другие актуальные вопросы и пути их решения.
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Лев Каштанов