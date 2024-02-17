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Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки под контроль российских войск
17 февраля 2024, 23:24
Фото: Kremlin.ru

Фото: Kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Эту информацию распространило ведомство через свой Telegram-канал.
Под интенсивным огнем российских войск лишь некоторым изолированным формированиям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось оперативно покинуть Авдеевку, оставив при этом вооружение и военную технику. Часть украинских подразделений укрылись на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки, объяснив это планом перехода подразделений к обороне «в связи с оперативной обстановкой вокруг города».


Он также отметил, что подразделения были вынуждены покинуть Авдеевку, чтобы избежать окружения и для сохранения жизни и здоровья своих бойцов. В настоящее время, по его словам, ВСУ заняли более выгодные позиции.

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#контроль
#вооружение
#всу
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Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки
Пушилин: с освобождением Авдеевки города РФ будут обстреливаться меньше
18 февраля 2024, 01:02

Фото: Kremlin.ru

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после освобождения Авдеевки территория республики будет меньше подвергаться обстрелам со стороны украинской армии.
Он также отметил, что военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации являются героями, что было продемонстрировано в очередной раз. Соответствующую видеозапись руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями, конечно же, позволили сегодня заявить, что вражеская крепость Авдеевка пала. Нам предстоит оценить героизм, с которым освобождался населенный пункт», — отметил Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что украинский режим в течение долгих лет «превращал Авдеевку в крепость», понимая ее стратегическое значение из-за близости к Донецку. Он напомнил, что оттуда противник обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов.

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#оружие
#telegram
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#всу
#пушилин
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Глава МИД Украины закурил сигару во время прямого эфира
Министр иностранных дел Украины Кулеба закурил сигару в прямом эфире
18 февраля 2024, 00:49

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заметили за курением сигары в прямом эфире телемарафона, пишет сайт «Страна».
На видеозаписи видно, как министр прислушивается к вопросам телеведущих, однако вместо ответа на них он улыбается, берет почти потухшую сигару и делает затяжку. При этом журналист продолжает пытаться получить ответ от Кулебы, но тот продолжает смотреть в камеру и кажется, будто не слышит собеседников.

Ранее сообщалось, что на украинском телемарафоне «Единые новости» была показана карта Российской Федерации с включением в нее Крыма.

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#оружие
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#новости
#всу
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Путин отметил особый вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России
18 февраля 2024, 00:43

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул значительный вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета страны.
«Имеет огромное значение участие „Газпрома“ в укреплении технологического суверенитета России. Компания активно сотрудничает с научными коллективами и предприятиями в различных сферах, включая энергетическое машиностроение, металлургию, строительство и многие другие», — отметил Путин.
Президент также поздравил коллектив компании с юбилеем, подчеркнув, что «Газпром» работает на благо страны, обеспечивая ее энергетическую безопасность и достигая высоких результатов.

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#компании
#путин
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В Париже организовали акцию в память о детях Донбасса
В Париже прошла акция памяти детях, погибших с 2014 года в Донбассе
18 февраля 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Доминик Бутен

В Париже состоялась панихида «Белый марш» в память о детях, погибших в Донбассе от украинских обстрелов с 2014 года. Об этом передает информационное агентство ТАСС.
По словам соорганизатора и руководителя благотворительной ассоциации «SOS Донбасс» Анны Новиковой, акция посвящена второй годовщине специальной военной операции (СВО).

«Хотя эта акция называется "В память о детях Донбасса", мы, конечно же, не разделяем жертв этого конфликта, который спровоцировали не русские, и мы переживаем о судьбе всех детей», – заявила она.

Панихида была организована в Свято-Троицком кафедральном соборе на набережной Бранли, после нее участники шествия прошли по Марсовому полю к зданию вещательной группы Radio France. На флагштоках перед зданием были подняты флаги Франции, Украины, России, Донецкой Народной Республики (ДНР), Болгарии и различных регионов Франции. Демонстранты развернули плакаты с портретами погибших детей и призвали к беспристрастному освещению конфликта на Украине.

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#политика
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#франция
#донбасс
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#акция
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Hill: «юридические удары» могут нанести ущерб финансовому состоянию Трампа
Трампа ожидают потери огромных сумм после «юридических ударов»
17 февраля 2024, 23:51

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Финансовое положение бывшего американского лидера Дональда Трампа может серьезно ухудшиться. Как сообщает The Hill, два гражданских иска привели к астрономическим штрафам для политика.

Суд в Нью-Йорке обязал Дональда Трампа выплатить около 355 миллионов долларов с процентами за искажение информации в финансовых отчетах, предназначенных для получения налоговых и страховых льгот.

Согласно другому решению суда, политик должен заплатить писательнице Э. Джин Кэрролл за порочащие ее сведения в 2019 году. Бывший президент США опроверг обвинения в том, что он совершил сексуальное насилие над ней несколько десятилетий назад. Общая сумма двух штрафов составила 438,1 млн долларов США, а с учетом процентов по обвинению в мошенничестве она может вырасти до 500 млн долларов США.

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#дональд трамп
#финансы
#политика
#суд
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ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику, сообщили в Минобороны
МО РФ: некоторые формирования ВСУ спешно покинули Авдеевку, бросив технику
17 февраля 2024, 23:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Министерство обороны России сообщило, что лишь некоторые отдельные группировки украинских боевиков сумели быстро покинуть Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР), оставив при этом свое вооружение и военную технику.
«Под непрерывным огнем российских войск лишь отдельным группировкам украинских боевиков удалось быстро покинуть Авдеевку, оставив при этом свое вооружение и военную технику», — говорится в сообщении.
Ведомство также заявило о полном захвате под контроль российскими войсками Авдеевки в ДНР.

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#контроль
#вооружение
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#днр
#шойгу
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Лондон обвинил российскую власть в смерти Алексея Навального*
МИД Великобритании обвинил в смерти Навального российскую власть
17 февраля 2024, 23:35

Фото: iStock/nevenmn

Министерство иностранных дел Великобритании возложило ответственность за смерть Алексея Навального* на российские власти, передает РИА Новости.
Сотрудник посольства Российской Федерации в Лондоне был приглашен в МИД Великобритании для обсуждения обстоятельств смерти Навального в колонии. Представители британской стороны выразили свою оценку ситуации, связанной со смертью Навального, и обвинили руководство России в произошедшем.

В ответ дипломат посольства заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Он также отметил, что Лондон распространяет антироссийские инсинуации еще до официального установления всех обстоятельств произошедшего и преследует конфронтационные геополитические цели.

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За Путина на президентских выборах готовы проголосовать большинство россиян
ВЦИОМ: Путин набрал бы практически 80% голосов, если бы выборы прошли сейчас
17 февраля 2024, 20:45

Фото: сайт Кремля

Большая часть россиян (79%) заявили, что готовы голосовать за кандидата в президенты на выборах 2024 года и действующего главу государства Владимира Путина. Об этом стало известно из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«О готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян», — сказано в исследовании.
Помимо этого, за кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова хотят проголосовать 4% граждан, за Николая Харитонова от КПРФ — 4% россиян, а за Леонида Слуцкого от ЛДПР — 2%.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Ранее Путин заявил, что Россия может самостоятельно развивать высокие технологии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МИСК и «Российские Студенческие Отряды» подписали соглашение о сотрудничестве
17 февраля 2024, 19:40

Фото: пресс-служба губернатора МО

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» подписали соглашение о сотрудничестве на выставке-форуме «Россия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора региона.
17 февраля движение студенческих отрядов отмечает своё 65-летие, а крупнейшей молодёжной организации «Российские Студенческие Отряды» исполнилось 20 лет.

«Студенческие отряды, наверное, самая большая, масштабная, мощная организация в стране. Я помню, как в 2020 году мы с Пашей (Павел Ковалев) шаг за шагом создавали отделение в Московской области, и сегодня у нас уже в Подмосковье 3,5 тысячи ребят. (...) огромное спасибо за вашу вовлеченность, за ваши добрые дела и за то, что вы не на словах, а на деле показываете, что труд на самом деле по-настоящему крут», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба губернатора МО
В рамках подписанного соглашения будет реализована организационная, информационная, методическая и иная поддержка студенческих организаций в регионе. Также будет проводится информационное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания.

«Правительство Московской области и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв помогают развитию движения студенческих отрядов. Хочется отдельную благодарность за это выразить. Наше отделение за три года переместилось с 82-го на 9-е место в стране. Это большой результат всей команды Подмосковья», – рассказал руководитель Московского областного регионального отделения МООО РСО Павел Ковалёв.
Отмечается, что в этом году в рамках сотрудничества уже запланированы различные мероприятия. Будут традиционно проведены открытие и закрытие трудового семестра, Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам, а также специальные мероприятия в честь 65-летия движения студотрядов.

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#студенты
#подмосковье
#сотрудничество
#екатерина швелидзе
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