Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Эту информацию распространило ведомство через свой Telegram-канал.
Под интенсивным огнем российских войск лишь некоторым изолированным формированиям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось оперативно покинуть Авдеевку, оставив при этом вооружение и военную технику. Часть украинских подразделений укрылись на Авдеевском коксохимическом комбинате.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки, объяснив это планом перехода подразделений к обороне «в связи с оперативной обстановкой вокруг города».
Он также отметил, что подразделения были вынуждены покинуть Авдеевку, чтобы избежать окружения и для сохранения жизни и здоровья своих бойцов. В настоящее время, по его словам, ВСУ заняли более выгодные позиции.
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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки, объяснив это планом перехода подразделений к обороне «в связи с оперативной обстановкой вокруг города».
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Артем Кузьмин