В США заявили, что Авдеевка вскоре может перейти под контроль ВС РФ

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Ситуация для ВСУ в Авдеевке приобрела критический характер из-за недостатка боеприпасов, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.
«К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке – критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», — заявил Кирби.
Представитель Белого дома отметил, что ситуация приобрела нынешний характер во многом из-за отсутствия у Вооружённых сил Украины необходимого количества боеприпасов. Кирби напомнил, что Соединённые Штаты уже долгое время не могут договориться о выделении нового транша помощи Киеву.
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Евгения Парфентьева