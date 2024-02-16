В Пентагоне заявили, что Авдеевка является предвестником новых поражений ВСУ

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В США фиксируют, что у ВСУ имеется дефицит боеприпасов и других критических ресурсов, а Авдеевка может стать предвестником новых потерь для Украины в отсутствии американской помощи. Такое заявление сделала высокопоставленная представительница Пентагона.
«Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. Будем много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы», - сказала представительница Пентагона.
По ее словам, ставки очень высоки. Союзники США также знают, что без дополнительной помощи Украина не сможет выстоять в конфликте.
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