Шольц не стал обращаться к бастующим фермерам

Фото: iStock/photosvit
Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего посещения Котбуса отказался выходить к бастующим фермерам во время демонстрации. Об этом пишет Bild.
«Шольц отказался от обращения к фермерам во время демонстрации перед заводом», — говорится в статье.
Таким образом, выступить бастующими фермерами пришлось премьер-министру Бранденбурга Дитмару Войдке.
Читайте также:
Немецкие фермеры пошли маршем на Берлин из-за отмены своих льгот
Шольц вышел из себя из-за ослаблением помощи Украине
Новая немецкая оппозиционная партия требует переговоров Москвы и Киева
Элина Позднякова