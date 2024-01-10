Шольц вышел из себя из-за ослаблением помощи Украине

Мелания Трамп, жена бывшего президента США Дональда Трампа, поделилась грустной новостью о кончине своей матери, Пмалии Кнавс. Женщине было 78 лет, и она ушла из жизни 9 января, как написала Мелания на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).