Шольц вышел из себя из-за ослаблением помощи Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражен недостаточной помощью государств Европейского союза Украине. Об этом пишет The Telegraph.
«Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников… Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал», — сказано в материале.В публикации указано, что Германия все больше разочаровывается во Испании, Италии и Франции, так как что они недостаточно помогают Украине. Автор материала отмечает, что Берлин занял второе место среди международных спонсоров Украины после Вашингтона.
Ранее Дмитрий Медведев предупредил Берлин о возможности «Майдана» на фоне протеста фермеров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак