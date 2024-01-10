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Оппозиционная партия в Германии «Союз Сары Вагенкнехт» намерена добиваться скорейшего проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом. По рейтингу эта новая политическая сила уже не уступает Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем.
Депутат бундестага (парламент ФРГ - прим. ред.) Сара Вагенкнехт и её сторонники выступают против продолжения вооружения Украины. Они также требуют включить Россию в архитектуру европейской безопасности, передаёт РИА Новости. Сама парламентарий, напомнив о переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявила, что ещё тогда всё можно было решить миром и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Её однопартиец Фабио де Маси считает возможным и даже необходимым напрямую обратиться к Владимиру Путину и вернуться к диалогу с Россией. Также представители партии жёстко критикуют США и НАТО, утверждая, что из-за их агрессивной политики за последние годы во всём мире погибли уже несколько миллионов человек.
У Шольца же в последнее время дела обстоят неважно. По данным социологических вопросов, его поддерживают только 19% немцев. Можно сделать вывод, что политический ландшафт в Германии претерпевает изменения.
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Её однопартиец Фабио де Маси считает возможным и даже необходимым напрямую обратиться к Владимиру Путину и вернуться к диалогу с Россией. Также представители партии жёстко критикуют США и НАТО, утверждая, что из-за их агрессивной политики за последние годы во всём мире погибли уже несколько миллионов человек.
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Александр Бойцов