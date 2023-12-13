SHOT: Источник рассказал о сроках возобновления работы аэропорта в Краснодаре

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Аэропорт Пашковский в Краснодаре закрыт уже почти два года, с 24 февраля 2022 года. Однако он может возобновить работу с 15 декабря.
Аэропорт Краснодара, как и многие другие на юге России, в целях безопасности был закрыт сразу после начала специальной военной операции, 24 февраля 2024 года. Возобновление работы воздушных гаваней может косвенно свидетельствовать о приближении её завершения.
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Александр Бойцов