SHOT: Источник рассказал о сроках возобновления работы аэропорта в Краснодаре

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 12 декабря была организована хакерская атака на сервера ФНС России. В результате взлома якобы была уничтожена инфраструктура налоговых органов, и все серверы оказались заражены вирусом. О том, что на самом деле произошло в сервисах ФНС и была ли утечка данных налогоплательщиков, читайте в материале «Радио 1».