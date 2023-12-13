Пулково поднимет тарифы для региональных рейсов на 20%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует впервые за пять лет увеличить тарифы в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково, пишет «Коммерсант».
Согласно предложенному проекту приказа от ФАС, стоимость рейсов из регионов вырастет на 20%.
Согласно информации из проекта, сбор за взлет и посадку для внутренних рейсов (за исключением направлений в Москву) впервые с 2019 года увеличится на 20% до 433 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Также предлагается увеличить на 20% плату за обеспечение авиационной безопасности до 397 рублей и на 21% за использование терминала «Пулково-1» до 115 рублей с каждого пассажира.
Три года назад ФАС частично сняла регулирование тарифов в аэропорту Пулково. Однако базовый перевозчик аэропорта, компания «Россия», обратился в ведомство, выразив опасения о возможном риске снижения пассажиропотока. Повышение тарифов в 2021 году только на маршруте Москва-Петербург повлекло за собой увеличение расходов компании на 130 миллионов рублей.
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Согласно информации из проекта, сбор за взлет и посадку для внутренних рейсов (за исключением направлений в Москву) впервые с 2019 года увеличится на 20% до 433 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Также предлагается увеличить на 20% плату за обеспечение авиационной безопасности до 397 рублей и на 21% за использование терминала «Пулково-1» до 115 рублей с каждого пассажира.
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Артем Кузьмин