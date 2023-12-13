Пулково поднимет тарифы для региональных рейсов на 20%

«В настоящее время мы разрабатываем новую полуавтоматическую винтовку для замены моделей „Смерш“ и „Счетчик“. Отличие этой винтовки заключается в том, что ее габариты будут сравнимы с автоматом», — сообщил Лобаев в интервью РИА Новости.

Это оружие будет способно работать в режиме автоматической стрельбы. По словам Владислава Лобаева, основателя компании-разработчика Lobaev Arms, первые экспериментальные образцы планируется подготовить к февралю—марту.По его словам, вес винтовки составит 3,6 килограмма, что на килограмм меньше, чем у модели «Счетчик» и у иностранных аналогов этого калибра. Особенностью этого оружия будет возможность использовать разные «личинки». С их помощью винтовка сможет работать как снайперская или как автомат. Первые партии этой винтовки ожидаются к февралю—марту 2024 года.Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкамВ России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсиюВрач назвала способы быстро снять нервное напряжение