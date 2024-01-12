SHOT: На Сахалин обрушился мощнейший снежный циклон

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В ночь на 12 января южные районы Сахалина накрыла метель. В Южно-Сахалинске отмечается сильный ветер и снег, пишет Telegram-канал SHOT.
«Просим горожан сегодня максимально остаться дома, не выезжать за пределы населённых пунктов, работодателей — по возможности перевести коллективы на дистанционный режим работы», — отметили в мэрии областного центра.Из-за бушующей на юге региона метели уже закрыли несколько автодорог и отменили междугородние автобусы: видимость на трассах практически нулевая. Более десяти авиарейсов задерживаются и на прилëт, и на вылет, а два самолëта из Москвы и Новосибирска вынужденно перенаправили в запасной аэропорт в Хабаровск. Также из-за непогоды и шторма была закрыта паромная переправа Холмск – Ванино, которая соединяет Сахалин с материковой частью России.
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