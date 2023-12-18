В выходные 1200 единиц техники устраняли последствия прошедшего снежного циклона

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
Сотрудники ГУСТ подвел итоги уборки территорий в выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
В Московской области завершился снежный циклон «Ваня» . За выходные в регионе выпало порядка 30% от месячной нормы осадков.
Кроме этого, работы по зачистке остатков циклона продолжается и на сегодняшний день.В рамках продолжающейся работы планируется убирать около 20% пространств.
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«В эти выходные были брошены все усилия на борьбу со снежной стихией. <…> На территориях работали более 16 тысяч специалистов и свыше 1200 единиц техники. Самое главное было обеспечить безопасное передвижение, поэтому, в первую очередь убирали с проходов в подъезды, тротуаров вдоль домов, пешеходных дорожек, основных проездов и подъездов к контейнерным площадкам. <…>», — отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева