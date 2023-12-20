«Известия»: На Сахалинскую область обрушился мощный циклон

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Огромные сугробы, сильный снегопад и гололедица — с такими трудностями прошлось столкнуться жителям Южно-Сахалинска сегодня утром после того, как полуостров накрыл снежный циклон. Об этом пишет газета «Известия».
Службы города уже занимаются расчисткой проезжей части и тротуаров, также ведется противогололедная обработка, сообщил начальник отделения по содержанию улично-дорожной сети города Андрей Нечепуренко. В ближайшее время на улицы Южно-Сахалинска будут выведены 88 снегоуборочных машин и 104 рабочих. Более того, работы по расчистке снежных заносов продолжатся и ночью.
Общественный транспорт работает в штатном режиме — на маршруты вышли 200 автобусов, и в течение дня их число вырастет. Все светофоры также работают штатно.
В управлении ГИБДД Сахалинской области предупредили водителей о неблагоприятной дорожной обстановке. Сахалинцев просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и быть бдительными при движении вблизи пешеходных переходов, на мостах, путепроводах и за пределами города.
Также из-за погодных условий авиарейсы из Хабаровска и Новосибирска не смогли совершить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.
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Общественный транспорт работает в штатном режиме — на маршруты вышли 200 автобусов, и в течение дня их число вырастет. Все светофоры также работают штатно.
Также из-за погодных условий авиарейсы из Хабаровска и Новосибирска не смогли совершить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.
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Артем Путинцев