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«Известия»: На Сахалинскую область обрушился мощный циклон

20 декабря 2023, 06:49
Фото: iStock/Marc_Bruxelle

Фото: iStock/Marc_Bruxelle

Огромные сугробы, сильный снегопад и гололедица — с такими трудностями прошлось столкнуться жителям Южно-Сахалинска сегодня утром после того, как полуостров накрыл снежный циклон. Об этом пишет газета «Известия».
Службы города уже занимаются расчисткой проезжей части и тротуаров, также ведется противогололедная обработка, сообщил начальник отделения по содержанию улично-дорожной сети города Андрей Нечепуренко. В ближайшее время на улицы Южно-Сахалинска будут выведены 88 снегоуборочных машин и 104 рабочих. Более того, работы по расчистке снежных заносов продолжатся и ночью.

Общественный транспорт работает в штатном режиме — на маршруты вышли 200 автобусов, и в течение дня их число вырастет. Все светофоры также работают штатно.


В управлении ГИБДД Сахалинской области предупредили водителей о неблагоприятной дорожной обстановке. Сахалинцев просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и быть бдительными при движении вблизи пешеходных переходов, на мостах, путепроводах и за пределами города.

Также из-за погодных условий авиарейсы из Хабаровска и Новосибирска не смогли совершить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

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#циклон
#погода
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В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
МВД: В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
20 декабря 2023, 06:08

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кемерово мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругой выбросил лабрадора с третьего этажа. Он предстанет перед судом за жестокое обращение с животными, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.
Мужчина в октябре поссорился с женой, из-за чего начал выкидывать из окна вещи, а потом и собаку. Животное доставили в ветеринарную клинику, ему диагностировали переломы заднего тазобедренного сустава и передних конечностей. Мужчину доставили в полицейский отдел, свою вину он не отрицал.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

«В настоящее время дознанием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Кемерово», — проинформировали в МВД.

Уточняется, что дебошир может получить до трёх лет колонии.

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#животное
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#мужчина
#сотрудники
#рф
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В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок
ТАСС: В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок
20 декабря 2023, 05:40

Фото: iStock/Rawf8

В Амурской области Благовещенский городской суд приговорил ранее судимого 22-летнего жителя региона к двум годам и четырём месяцам колонии за побег из СИЗО через окно для приёма передач и посылок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Мужчину осудили за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание) УК РФ.

В июле в СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области в городе Благовещенске осужденный вылез через окно для приёма передач и посылок в смежную комнату для ожидания посетителей, через которую вышел во двор учреждения и беспрепятственно покинул здание. Местонахождение беглеца удалось установить спустя сутки.

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Британские фермеры поймали зоофила, который повадился насиловать телят
Daily Mail: В Великобритании суд вынес приговор зоофилу, насиловавшему телят
20 декабря 2023, 05:24

Фото: iStock/gorodenkoff

В Великобритании вынесен приговор зоофилу, который регулярно насиловал телят в коровнике одного из поселений графства Дорсет. Суд признал его виновным в половом акте с живым животным и «причинении ненужных страданий животному, находящемуся под защитой».
Насильника вычислили фермеры, которые выяснили, что по утрам телята беспокоятся больше обычного. В коровнике установили камеры видеонаблюдения. В итоге в одну из ночей фермер услышал крик теленка и увидел, что именно происходит в загоне для скота.

Оказалось, что любителем сексуально надругаться над беззащитными животными являлся сын бывшего работника фермы — 25-летний Лиам Браун. В итоге, ему запретили держать любой скот в течение 10 лет, а также обязали выплатить фермерам компенсацию в 600 фунтов стерлингов.

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#животные
#изнасилование
#великобритания
#суд
#приговор
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Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током
20 декабря 2023, 05:06

Фото: iStock/gorodenkoff

В Хабаровске 34-летний гражданин Таджикистана осужден за особо жестокое убийство родного старшего брата, с которым они вместе приехали на заработки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
«Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщил журналистам прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов.

По версии следствия, во время совместного застолья между кровными родственниками произошел конфликт, который перерос в кровавую расправу. Осужденный нанес брату 60 ударов молотком, порезал ножом шею, а после ударил электрическим током через оголённые провода.

После убийства мужчина позвал охранника и утверждал, что погибший сам наносил себе увечья. Вину он не признал, настаивал на своей версии во время следствия и суда, но собранные по делу доказательства убедительно указывали на то, что рабочий был убит именно собственным братом. Их мать, допрошенная во время судебного процесса, подтвердила — братья конфликтовали ещё с самого детства, но затем помирились и вместе уехали на заработки в Россию.

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#прокуратура
#иностранцы
#приговор
#убийство
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В Курганской области отца, регулярно избивавшего дочь, отправили в колонию
URA.RU: В Курганской области отца, избивавшего дочь, отправили в колонию
20 декабря 2023, 05:04

Фото: iStock/Artem Cherednik

В Курганской области жителя Мокроусовского района, систематически избивающего свою дочь, приговорили к колонии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу райсуда.
«Подсудимый ненадлежащим образом воспитывал несовершеннолетнюю дочь и систематически причинял ей побои. Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребенка, мужчина бил четырнадцатилетнюю дочь ремнем», - рассказали в суде.

Мужчину приговорили к двум годам и трём месяцам колонии общего режима и компенсации морального вреда в пользу потерпевшей в размере 20 тысяч рублей.

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#мужчина
#ребёнок
#девочка
#колония
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В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре
URA.RU: В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре
20 декабря 2023, 03:35

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Екатеринбурге произошло ДТП на перекрёстке улиц Блюхера — Мира. Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых отбросило на тротуар, где находилась 29-летняя девушка. Об этом пишет URA.RU.
«Сбили пешехода-девушку, ожидающую зеленого сигнала светофора. Удар ей пришелся на лицо, вся была в крови, зажало между деревом и машиной. Оба водителя целые, сработали подушки. Девушку увезли», — цитирует издание слова одного из свидетелей происшествия.

В ГИБДД подтвердили факт ДТП и отметили, что девушка 1994 года рождения получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рваные раны лица.

«Столкновение двух авто с последующим наездом на пешехода», — проинформировали в ведомстве.


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В Киеве во время праздника осквернили крупнейшую в Европе ханукию
20 декабря 2023, 03:23

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве неизвестный осквернил ханукию — восьмисвечник, который является символом одноименного иудейского праздника. Об этом сообщается в Телеграм-канале Объединённой еврейской общины Украины.
«В центре Киева во время празднования праздника Хануки был совершен акт антисемитизма. Неизвестное лицо совершило правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе ханукию, установленную на площади Независимости с наличием всех соответствующих разрешений. Мужчина также выложил видео со своим поступком в соцсетях», — говорится в публикации.

Полиция Киева позже сообщила, что правонарушитель задержан, против него возбуждено уголовное дело.

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#киев
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В Санкт-Петербурге второй раз за сутки обвалился жилой дом
РЕН ТВ: В Петербурге в ходе ремонта вторично обвалился жилой дом на Гороховой
20 декабря 2023, 03:11

Фото: iStock/Srdjanns74

В Санкт-Петербурге во время проведения ремонтных работ второй раз за последние сутки обрушился жилой дом на улице Гороховая, 73. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.




Днем 19 декабря в доме на Гороховой улице, 73, лит. А, произошел частичный обвал несущей стены на первом этаже, сообщили читатели портала «Фонтанка».

Флигель дома был расселен в конце октября, но аварийным здание не признали. Дом, за исключением одной квартиры, оказался пустым, и эвакуация не проводилась. Жители обращались в администрацию с просьбой признать дом аварийным, но получили признание непригодными для проживания лишь отдельных квартир.



Источник сообщил, что угрозы обрушения ближайших зданий нет, но спасатели действуют по аварийной инструкции. Также стало известно, что состояние одной из частей дома, построенного в 1885 году, уже было признано предаварийным. В ней никто не проживал, однако в соседних подъездах оставались жильцы.

Ранее сообщалось, что в московском районе Царицыно строителей придавило обрушившимися бетонными блоками на стройке. Отмечается, что они съехали по льду на бытовку.

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#жилой дом
#происшествие
#падение
#санкт-петербург
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СК: В Санкт-Петербурге дело об избиении участника СВО переквалифицировали
20 декабря 2023, 02:55

Фото: Фотобанк Московской области

В Санкт-Петербурге после избиения участника СВО возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Один из подозреваемых заключён под стражу, сообщается в Телеграм-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«И.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобков по указанию председателя СК России представил доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 пп. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), возбужденному по факту нападения на участника СВО», — говорится в публикации.

В совершении преступления подозреваются двое мужчин, добавили в СК. По версии следствия, 18 декабря подозреваемые умышленно, с целью убийства, нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами. Предотвратить преступление помогли случайные прохожие, благодаря этому потерпевшему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего и мотивы нападавших в настоящее время устанавливаются.

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