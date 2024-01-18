Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз

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Верховный суд штата Мэн приказал вернуть бывшего президента США Дональда Трампа в список кандидатов на республиканских праймериз, по крайней мере, до вынесения решения федеральным верховным судом.
Решение Мэна и Колорадо о лишении Трампа участия в республиканских праймериз было оспорено им в высшей судебной инстанции страны.
В постановлении верховного суда Мэна указано, что госсекретарю штата предписано дождаться окончательного решения федерального верховного суда.
Бывшему президенту предъявлялись обвинения в причастности к событиям 6 января 2021 года, когда Капитолий был атакован в попытке помешать утверждению конгрессом победы Джо Байдена на выборах.
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В постановлении верховного суда Мэна указано, что госсекретарю штата предписано дождаться окончательного решения федерального верховного суда.
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Артем Кузьмин