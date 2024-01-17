ТАСС: Трамп заявил на митинге в Нью-Гэмпшире, что США управляются дураками

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Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир, охарактеризовал нынешние американские власти как управляемые дураками. Об этом сообщает ТАСС.
«Нами управляют дураки», — коротко охарактеризовал ситуацию Трамп.Также он подчеркнул, что считает Джо Байдена самым коррумпированным и некомпетентным президентом США, который может втянуть Вашингтон в третью мировую войну.
Бывший президент США без особых проблем одержал победу на предварительных выборах (кокусах) Республиканской партии в Айове, которое открыло сезон предварительных выборов в Соединённых Штатах. В среднем Трампа поддержали около половины сторонников Республиканской партии. Ожидается, что борьба за второе место развернётся между экс-постпредом США при ООН Никки Хейли и губернатором Флориды Роном Десантисом.
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