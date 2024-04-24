«Штраф и до 15 лет тюрьмы»: что грозит задержанному замминистра обороны Иванову

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции
Задержанному по подозрению в получении взятки замминистра обороны Тимуру Иванову может грозить до 15 лет тюрьмы и штраф, превышающий сумму полученной взятки в 70 раз. Такое предположение высказал юрист Илья Русяев.
«В соответствии с частью 6 статьи 290 УК РФ получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей) относится к категории особо тяжких преступлений и может повлечь следующие виды основного наказания. Срок от восьми до 15 лет», — рассказал Русяев в беседе с NEWS.ru.
Он также добавил, что Иванова обяжут выплатить штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей или же сумму, эквивалентную размеру зарплаты за период от трех до пяти лет. Кроме того, может быть назначен штраф в 70 раз превышающий сумму полученной взятки.
Напомним, 24 апреля Иванова и его близкого товарища Сергея Бородина на два месяца. Их подозревают в получении особо крупной взятки.
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