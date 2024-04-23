Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Фото: Минобороны
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки
Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.
Другие подробности задержания пока не приводятся.
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«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (о получении взятки), задержан заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Владимирович Иванов», — говорится в официальном сообщении.
Другие подробности задержания пока не приводятся.
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Артем Кузьмин