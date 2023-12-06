«Сидела на коленях у Сталина»: от чего умерла актриса Татьяна Владимирова

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
В Москве скончалась актриса театра и кино Татьяна Владимирова. Народной артистке было 73 года. Что стало причиной внезапной смерти женщины, что о ней говорят коллеги и какими ролями она запомнилась зрителю, расскажет редакция «Радио 1».
Татьяна Владимирова: биография, карьера
Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Ее отец был военным, а мать – связистом. В одном из интервью артистка рассказывала, что из-за службы отца, ее детство проходило в Москве, куда семья часто приезжала в командировки. Проживало семейство в одном доме со Сталиным.
В Москве умерла актриса Солодовникова
«Я жила на третьем этаже, а на четвертом этаже жила Светлана Аллилуева (дочь Иосифа Сталина – прим.ред). Поэтому у меня есть одна история, что я в три года сидела на коленях у Иосифа Виссарионовича Сталина, но я думаю, что я это сама придумала», — рассказывала артистка.
В 1973 году Владимирова окончила Школу-студию МХАТ и получила работу в кукольном театре. Вскоре она познакомилась с режиссером Феликсом Григорьяном и переехала с ним в Томск. Артистка переезжала из города в город со своим супругом пока однажды не узнала, что у мужа есть другая женщина. Забрав с собой сына, Владимирова вернулась в Москву. Актриса устроилась в театр Et Cetera, где работала до последних дней жизни.
Коллеги Татьяны Владимировой рассказали об артистке
Сообщение о смерти артистки появилось на сайте театра Et Cetera, где она проработала более 30 лет.
Коллеги актрисы рассказали, что все свои роли Владимирова играла восхитительно. Коллеги театра выразили сожаление об уходе актрисы и заявили, что ее все любили. В пресс-службе театра добавили, что Владимирова была мудрой, веселой и легкой в общении.
Известные роли Татьяны Владимировой
Свою выдающуюся роль Владимирова сыграла в спектакле «Пожары». Она также снималась в «Дяде Ване», «Женитьбе», «Грозе», «Вишневом саде». Зрителям артистка больше всего полюбилась по ролям в сериалах «Склифосовский», «Секретарша», «Топи» и «Чокнутая».
Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева
Названа причина смерти актрисы Татьяны Владимировой
Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Владимирова скончалась в возрасте 73 лет. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе театра, где до последних дней жизни трудилась актриса.
В учреждении культуры не назвали дат прощания с актрисой, сообщив, что эта информация будет оглашена позже.
Читайте также:
Умерла актриса из сериала «Глухарь» Корнилова
Умер фронтмен группы The Pogues Макгоуэн
Умер академик РАН Маров
Анастасия Крестьянова