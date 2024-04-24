Силовики проверяют законность заключения контракта Блиновского с Минобороны РФ

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Силовики проверяют законность заключения контракта Алексеем Блиновским с Минобороны РФ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в настоящее время выясняются обстоятельства службы Блиновского в подразделении.
Ранее Блиновский сообщил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и обратился за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ месяц назад. Предполагается, что этот факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО, поскольку на данный момент четверо детей остались без обоих родителей.
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Ранее Блиновский сообщил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и обратился за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ месяц назад. Предполагается, что этот факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО, поскольку на данный момент четверо детей остались без обоих родителей.
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Екатерина Коршунова