Уехавший в зону спецоперации муж Блиновской намерен приезжать в Москву

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Отправившийся служить в зону спецоперации супруг Елены Блиновской Алексей планирует приезжать в Москву по расписанию и ознакамливаться с материалами уголовного дела. Об этом сообщил информированный источник изданию РИА Новости.
13 апреля стало известно, что муж «королевы марафонов» уехал в зону СВО. Сообщается, что он служит в Донецком корпусе с марта 2024 года. Как считают журналисты Mash, таким образом предприниматель пытается спасти бизнес от банкротства, а также улучшить репутацию.
В марте Блиновским были предъявлены обвинения в окончательных редакциях. Супруги обвиняются в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Сама Елена Блиновская находится в СИЗО с конца января.
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В марте Блиновским были предъявлены обвинения в окончательных редакциях. Супруги обвиняются в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Сама Елена Блиновская находится в СИЗО с конца января.
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Алина Юрчак