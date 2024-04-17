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Уехавший в зону спецоперации муж Блиновской намерен приезжать в Москву

Уехавший в зону СВО супруг Блиновской будет приезжать в Москву по расписанию
17 апреля 2024, 04:37
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Отправившийся служить в зону спецоперации супруг Елены Блиновской Алексей планирует приезжать в Москву по расписанию и ознакамливаться с материалами уголовного дела. Об этом сообщил информированный источник изданию РИА Новости.
13 апреля стало известно, что муж «королевы марафонов» уехал в зону СВО. Сообщается, что он служит в Донецком корпусе с марта 2024 года. Как считают журналисты Mash, таким образом предприниматель пытается спасти бизнес от банкротства, а также улучшить репутацию.

В марте Блиновским были предъявлены обвинения в окончательных редакциях. Супруги обвиняются в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.



Сама Елена Блиновская находится в СИЗО с конца января.

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«Думает о других»: Никогда не привлекавшей мужа сексуально женщине дали совет
17 апреля 2024, 04:53

Фото: istock / diego_cervo

Женщина обратилась за советом к коучу по отношениям Хейли Куинн после того, как узнала что никогда не привлекала своего супруга сексуально. Письмо читательницы и совет эксперта публикует издание Metro.
Муж 36-летней Джулии признался, что никогда не испытывал к ней сексуального влечения, а женился из-за хороших отношений и желания воспитывать детей. При этом он сказал, что считает жену красивой, и именно поэтому думал о совместном потомстве.

«Все это время он притворялся. Я спросила, о чем он думает, когда мы занимаемся сексом, и он сказал, что о других женщинах», — поделилась она.
Девушка призналась, что почувствовала себя «собакой, выбранной для случки». Джулия также выразила сомнения по поводу сохранения брака. Зная правду, она никогда не вышла бы замуж за этого человека.

Куинн сочла поступок супруга бестактным, несмотря на то, что он признался ей — в частности, ему не нужно было так прямо говорить о своих сексуальных фантазиях. Теперь, уверена коуч, все приятные воспоминания о браке будут омрачены этим признанием.

Как считает эксперт, женщине стоит уйти от мужа. При этом специалист отметила, что эту ситуацию можно попробовать исправить. Но, как считает Куинн, если женщина останется с мужем, она примет факт непривлекательности для мужа. Эксперт посоветовала Джулии найти мужчину, физическое влечение к которому будет взаимным.

Помимо этого, она указала на нормальность снижения сексуального влечения в браке, если обоим партнёрам комфортно.

«Может, и нереально иметь лучший секс жизни с мужем или женой. Но большинство людей хочет, чтобы именно физическое желание было причиной, по которой они решили быть с кем-то», — подытожила Куинн.
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Дуров в интервью Карлсону рассказал о чрезмерном внимании ФБР
Дуров пожаловался на чрезмерное внимание со стороны спецслужб США
17 апреля 2024, 02:11

Фото: istock / Racide

Американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
Карлсон также выложил в своем недавно созданном Telegram-канале 10-минутный отрывок беседы.

Дуров рассказал, что в ходе последнего визита в Соединенные Штаты с ним был инженер, которого за спиной предпринимателя попытались нанять «сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности». Карлсон задал вопрос, именно ли правительство США хотело нанять его инженера, на что Дуров ответил, что он понимает эту ситуацию именно так.

Он также добавил, что не верит в безопасность американских платформ, так как в США шпионаж объясняют безопасностью.

До этого Павел Дуров заявил, что должен общаться журналистами, так как является лидером политически нейтральной платформы. Как утверждает основатель мессенджера, так он может быть честным по отношению к аудитории, а также рассказывать историю площадки всем желающим. Стоит отметить, что видеоинтервью стало первым для Дурова с 2016 года.

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Минцифры РФ разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам
17 апреля 2024, 00:15

Фото: istock / Anton Gaev

Минцифры РФ занимается разработкой законопроекта о введении ограничений на покупку сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в разговоре с ТАСС.
«В ответ на мое обращение в Минцифры о введении лимитов на продажу сим-карт для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, мне пришел ответ, что министерство готовит в настоящее время законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявил Шейкин.
В документе также указано, что затем планируется проработка вопроса об ограничении количества номеров для граждан РФ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Поправки планируют внести в законы «О связи», «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

До этого сообщалось, что российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#телефон
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В России заблокировали сайты Amazon Web Services и GoDaddy
РКН заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy
16 апреля 2024, 23:45

Фото: istock / Thapana Onphalai

Роскомнадзор заблокировал доступ к популярным хостинг-платформам Amazon Web Services и GoDaddy. Об этом свидетельствуют данные, указанные на сайте ведомства, передает ТАСС.
По данным издания, под угрозой могут оказаться сайты россиян, которые размещены на иностранных серверах.

В отношении вышеназванных провайдеров приняли меры в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица».

Помимо них, РКН заблокировал еще 8 хостинг-провайдеров, которые зарегистрированы в США.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор рассмотрит предложение о блокировке TikTok в России до 8 мая. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров попросила РКН проверить, не нарушает ли соцсеть закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Авиакомпания FlyDubai временно приостановила все вылеты из Дубая
Авиакомпания FlyDubai приостановила все вылеты из Дубая до утра 17 апреля
16 апреля 2024, 22:50

Фото: iStock/frentusha

Авиакомпания Flydubai из-за обрушившейся на ОАЭ непогоды временно приостанавливает все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля. Об этом сообщается в заявлении компании.
По информации Telegram-канала Mash, в международном аэропорту Дубая в порядке живой очереди пассажирам выдают билеты на утренние и дневные рейсы. При этом людей не обеспечивают питанием и номерами в гостинице на время ожидания рейса.

Международный аэропорт Дубая отменил во вторник, 16 апреля, сорок пять прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на Эмираты проливных дождей.

Напомним, обильные осадки начали выпадать в понедельник, 15 апреля. Отмечается, что на следующий день началась вторая волна непогоды.

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#оаэ
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Правительство определило ГТЛК единственным поставщиком БПЛА по госконтрактам
16 апреля 2024, 22:06

Фото: iStock/rancho_runner

Правительство РФ определило «Государственную транспортную лизинговую компанию» единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Сообщается, что по государственному гражданскому заказу беспилотные авиационные системы могут заказать 29 ведомств и подведомственных учреждений, в том числе Авиалесохрана, Росгвардия, Рослесхоз и иные.

«Государственная транспортная лизинговая компания» основана в 2001 году. Занимается поставками в лизинг спецтехники, а также воздушного, беспилотного, водного и железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Боевая машина получила большой каркас со стальными листами, которые прикрывают крышу и борта танка.

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#сво
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#машина
#беспилотник
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В Подмосковье предложили селить мигрантов на стройках и запрещать привозить семьи
16 апреля 2024, 22:02

Фото: Istockphoto / CatEyePerspective

Подмосковные власти предложили селить трудовых мигрантов на территории стройки, на которой они работают. Об этом сообщается в ответе вице-губернатора Московской области Романа Каратаева депутату Госдумы Михаила Матвееву, написал сам парламентарий в своём телеграм-канале.
«Для устранения социального напряжения и предотвращения бытовых конфликтов между мигрантами и местным населением правительство Подмосковья выступило с инициативой создания инфраструктуры для проживания на территории объектов, где задействовано большое число иностранных работников», – сказано в ответе Каратаева, текст которого приводит Матвеев.
Речь идёт о закрытых площадках вне жилых массивов. При этом предполагается, что мигранты не смогут привозить с собой в Россию свои семьи. А по истечении срока пребывания мигрант должен уехать.

Как пояснил Матвеев, власти Подмосковья передумали селить гастарбайтеров в жилых массивах и хотят попробовать опыт Объединённых Арабских Эмиратов, где трудовые мигранты живут на территории стройки.

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#подмосковные стройки
#госдума
#депутат
#роман каратаев
#вице-губернатор
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Судья приостановил развод блогера Лерчек с супругом
16 апреля 2024, 21:49

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Московский мировой судья дал время на примирение супругам Артёму и Валерии Чекалиным, известной как блогер Лерчек. Бракоразводный процесс между ними приостановлен до 11 июня, сообщили ТАСС в суде.
«11 июня 2024 года судья мирового участка планирует продолжить рассматривать заявление о разводе, уточнив перед этим у супругов принятое ими решение. Если ответчик не придёт в суд без уважительной причины, то после его третьей неявки дело будет рассмотрено без него. Но если после истекшего срока, данного судом для примирения, супруги не будут являться, то бракоразводный процесс прекратится», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что супруги Чекалины не живут вместе с января этого года.

Ранее столичные следователи вели уголовные дела в отношении супругов Чекалиных о легализации денег в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года супруги погасили задолженность перед государством, выплатив около 500 млн рублей долга, штрафов и пени. После этого дело о неуплате налогов было прекращено, а все ограничения на перемещения и пользование интернетом сняты.

1 марта текущего года стало известно, что закрыто и дело о легализации денег, полученных преступным путем.

По данным источника ТАСС, размер исковых требований совместно нажитого имущества составляет около 1 млрд 250 млн 968 тыс. рублей. Чекалин также требует взыскать с жены госпошлину в 60 тыс. рублей.

Мужчина претендует в том числе и на автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 млн рублей. Райсуд также оставил этот иск мужа блогера без движения, вероятно, до конца срока, который мировой суд назначил Лерчек и её мужу для примирения.

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#блогер
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Спецназ применил слезоточивый газ при разгоне митингующих в Тбилиси
16 апреля 2024, 21:33

Фото: Istockphoto / Wirestock

Спецназ МВД Грузии начал разгонять митингующих у служебного входа в парламент страны. Силовики применили слезоточивый газ, передаёт ТАСС.
«Это произошло после того, как стражи порядка начали разгонять и задерживать протестующих, которые скопились у служебного входа в парламент. Спецназу пришлось оттеснить участников митинга к другой улице, прилегающей к парламенту. Полиция задерживает протестующих, те отступают», – говорится в сообщении с места событий.
Как заявили в МВД Грузии, в ходе митинга в Тбилиси пострадал сотрудник правоохранительных органов.

В начале апреля правящая в стране партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузи» повторно внесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это случилось через год после того, как инициатива привела к массовым протестам, и власти были вынуждены отказаться от её принятия. Текст документа по сравнению с прошлым годом практически не изменился.

Голосование по законопроекту об иноагентах в первом чтении в парламенте Грузии запланировано на 17 апреля. Пленарное заседание начнётся в полдень по местному времени, то есть в 11 часов по московскому.

В Тбилиси с понедельника проводятся митинги против принятия законопроекта. 15 апреля акция протеста переросла в потасовку с полицией.

Против законопроекта выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция, и дипломаты, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США. Они считают, что законопроект будет препятствовать интеграции Грузии в Евросоюз.

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