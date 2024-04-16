Стал известен позывной мужа Блиновской в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Мужу Блиновской Алексею в зоне СВО дали позывной Брикс. Об этом сообщает Telegram-канал «MASH».
Известно, что годовой контракт с Минобороны он подписал месяц назад. Сейчас Алексей занимается сборкой БПЛА, а также помогает фронту деньгами. Служит он в Донецком корпусе с марта этого года. Вероятно, чтобы спасти бизнес и репутацию.
Из двенадцати его фирм уже три находятся в стадии ликвидации: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Также суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп». Теоретически, льготы участникам СВО могут помочь.
Ранее арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Из двенадцати его фирм уже три находятся в стадии ликвидации: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Также суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп». Теоретически, льготы участникам СВО могут помочь.
Ранее арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова