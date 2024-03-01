Симоньян опубликовала расшифровку разговора военных ФРГ об атаке на Крымский мост

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
Один из офицеров заявил, что обсуждается возможность поездки на Украину 21 февраля, чтобы с представителями Киева скоординировать удары по России.
Немецкие военные обсуждали возможность атаки ракетами при помощи истребителя Dassault Rafale.
В разговоре звучали планы по нанесению удара по Крымскому мосту. Один из участников разговора выразил сомнения по факту того, получится ли удар по мосту достаточно эффективным, и задал вопрос: сколько ракет на него уйдет? «Для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», заявил один из военных.
Симоньян уточнила, что диалог состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
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Немецкие военные обсуждали возможность атаки ракетами при помощи истребителя Dassault Rafale.
Симоньян уточнила, что диалог состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
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Анастасия Хохлова